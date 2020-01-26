Патриотический репертуар для пустых залов

Бывший министр недаром поминает именно «Мстителей» – в 2015 г. иностранный прокатчик впервые перенес крупную премьеру по требованию Мединского. Это были «Мстители: Эра Альтрона». Disney тогда согласился убрать этот фильм как раз с майских праздников. В прошлом году дошло до того, что кинотеатры в добровольно-принудительном порядке согласились отменить все сеансы с иностранным кино в День Победы. Теперь каникулы для Голливуда распространят на две недели. Это, например, значит, что все тому же Disney необходимо будет перенести российскую премьеру «Черной вдовы» – истории из вселенной «Мстителей» о бывшей шпионке Наташе Романофф.