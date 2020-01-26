Патриотический репертуар для пустых залов
Теперь уже бывший министр культуры Владимир Мединский за день до своей отставки заявил «Ведомостям», что на майские каникулы зрители кинотеатров будут смотреть только российское кино. Праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне бывает раз в жизни, говорит чиновник, посвятить его надо памяти павших. Так что голливудские студии могут даже не планировать свои премьеры в России на эти две недели, никаких «Мстителей».
Бывший министр недаром поминает именно «Мстителей» – в 2015 г. иностранный прокатчик впервые перенес крупную премьеру по требованию Мединского. Это были «Мстители: Эра Альтрона». Disney тогда согласился убрать этот фильм как раз с майских праздников. В прошлом году дошло до того, что кинотеатры в добровольно-принудительном порядке согласились отменить все сеансы с иностранным кино в День Победы. Теперь каникулы для Голливуда распространят на две недели. Это, например, значит, что все тому же Disney необходимо будет перенести российскую премьеру «Черной вдовы» – истории из вселенной «Мстителей» о бывшей шпионке Наташе Романофф.