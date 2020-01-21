На майские каникулы россиян оставят без голливудского кино

Минкульт может контролировать сроки выхода всех картин в кинотеатрах – при получении прокатного удостоверения создатели картины обязаны указывать, на какое время планируют премьеру. Чиновники могут предложенные сроки не согласовать. Таким образом Мединский добивается для российских фильмов преимущества в прокате, в частности, лучших дат для показа. Сначала это были неформальные просьбы, а с 2017 г. эти полномочия Минкульта закреплены официально. Самые известные случаи переноса голливудского кино связаны с майскими каникулами – и.о. министра уверен, что в День победы кинотеатры должны показывать только российское кино.