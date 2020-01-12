Как комедия «Холоп» смогла собрать больше 2 миллиардов рублей за две недели

Комедия о перевоспитании мальчика-мажора, которого сыграл Милош Бикович, стала лидером новогоднего проката, ее выбрал каждый третий зритель, пришедший в российские кинотеатры в каникулы, по оценке журнала «Бюллетень кинопрокатчика»: это 37% праздничной кассы. Всего жители России 1–8 января потратили на билеты в кино 4,1 млрд руб., и 83% из них – на российские фильмы.