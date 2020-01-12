Как комедия «Холоп» смогла собрать больше 2 миллиардов рублей за две недели
Фильм окупился в первые дни проката
Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» за новогодние каникулы собрал в кинотеатрах 2,3 млрд руб., по данным государственной системы учета продажи билетов ЕАИС (здесь и далее – данные на 17.00 мск 12 января).
Комедия о перевоспитании мальчика-мажора, которого сыграл Милош Бикович, стала лидером новогоднего проката, ее выбрал каждый третий зритель, пришедший в российские кинотеатры в каникулы, по оценке журнала «Бюллетень кинопрокатчика»: это 37% праздничной кассы. Всего жители России 1–8 января потратили на билеты в кино 4,1 млрд руб., и 83% из них – на российские фильмы.
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