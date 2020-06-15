Новый курс для России

Новый курс для РоссииНужно срочно заняться созданием современной цифровой инфраструктуры
Беспрецедентные негативные кризисные явления в мировой экономике заставляют обращаться к историческому опыту восстановления хозяйства после кризиса. Одним из самых известных примеров решительного изменения экономической политики в момент макроэкономической катастрофы стал подход президента Франклина Делано Рузвельта. Для преодоления последствий Великой депрессии он предложил Новый курс. Ключевым его элементом стало создание за счет государства наиболее важных элементов новой современной инфраструктуры – в надежде стимулировать деловую активность и общий экономический рост. Такая политика помогала решить и некоторые острые социальные проблемы – общественные работы в виде строительства дорог и мостов давали работу миллионам американцев, лишившихся доходов. Как показала практика, новая современная инфраструктура оказалась одним из важнейших преимуществ американской экономики на десятилетия вперед и обеспечила ее конкурентоспособность в послевоенный период вплоть до 1960-х гг.
Призывы инвестировать в инфраструктуру и тем самым запустить такие отрасли, как строительство, металлургия, машиностроение, можно услышать и сейчас. Потратить средства резервных фондов и фонда национального благосостояния на инфраструктурные проекты предлагали в этом году и первый зампред правительства Андрей Белоусов, и депутаты Госдумы. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев даже анонсировал в Давосе план создания специального Инфраструктурного фонда размером 600 млрд руб. В стране, которая отстает от большинства восточноевропейских соседей по уровню развития и качеству дорожной сети, не имеет ни одной по-настоящему скоростной железнодорожной магистрали и испытывает дефицит современных аэропортов в регионах, действительно есть еще большой потенциал для строительства базовой транспортной сети.
Но рецепт Франклина Делано Рузвельта может оказаться устаревшим в XXI в. Пару месяцев вынужденной изоляции наглядно продемонстрировали, что важнейшим требованием современного бизнес-процесса является наличие надежной, высокоскоростной информационной инфраструктуры, которая способна сокращать расстояния куда более радикально, чем физическая сеть дорог.