Новый курс для России

Призывы инвестировать в инфраструктуру и тем самым запустить такие отрасли, как строительство, металлургия, машиностроение, можно услышать и сейчас. Потратить средства резервных фондов и фонда национального благосостояния на инфраструктурные проекты предлагали в этом году и первый зампред правительства Андрей Белоусов, и депутаты Госдумы. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев даже анонсировал в Давосе план создания специального Инфраструктурного фонда размером 600 млрд руб. В стране, которая отстает от большинства восточноевропейских соседей по уровню развития и качеству дорожной сети, не имеет ни одной по-настоящему скоростной железнодорожной магистрали и испытывает дефицит современных аэропортов в регионах, действительно есть еще большой потенциал для строительства базовой транспортной сети.