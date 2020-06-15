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Новый курс для России

Нужно срочно заняться созданием современной цифровой инфраструктуры
Михаил Алексеев
Денис Абрамов / для Ведомостей

Беспрецедентные негативные кризисные явления в мировой экономике заставляют обращаться к историческому опыту восстановления хозяйства после кризиса. Одним из самых известных примеров решительного изменения экономической политики в момент макроэкономической катастрофы стал подход президента Франклина Делано Рузвельта. Для преодоления последствий Великой депрессии он предложил Новый курс. Ключевым его элементом стало создание за счет государства наиболее важных элементов новой современной инфраструктуры – в надежде стимулировать деловую активность и общий экономический рост. Такая политика помогала решить и некоторые острые социальные проблемы – общественные работы в виде строительства дорог и мостов давали работу миллионам американцев, лишившихся доходов. Как показала практика, новая современная инфраструктура оказалась одним из важнейших преимуществ американской экономики на десятилетия вперед и обеспечила ее конкурентоспособность в послевоенный период вплоть до 1960-х гг.

Призывы инвестировать в инфраструктуру и тем самым запустить такие отрасли, как строительство, металлургия, машиностроение, можно услышать и сейчас. Потратить средства резервных фондов и фонда национального благосостояния на инфраструктурные проекты предлагали в этом году и первый зампред правительства Андрей Белоусов, и депутаты Госдумы. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев даже анонсировал в Давосе план создания специального Инфраструктурного фонда размером 600 млрд руб. В стране, которая отстает от большинства восточноевропейских соседей по уровню развития и качеству дорожной сети, не имеет ни одной по-настоящему скоростной железнодорожной магистрали и испытывает дефицит современных аэропортов в регионах, действительно есть еще большой потенциал для строительства базовой транспортной сети.

Но рецепт Франклина Делано Рузвельта может оказаться устаревшим в XXI в. Пару месяцев вынужденной изоляции наглядно продемонстрировали, что важнейшим требованием современного бизнес-процесса является наличие надежной, высокоскоростной информационной инфраструктуры, которая способна сокращать расстояния куда более радикально, чем физическая сеть дорог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных