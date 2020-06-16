Общественные слушания никуда не годятся

В России оценка фокусируется на экологических вопросах – скажем, влиянии на флору и фауну, выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и т. д. Но документ упоминает и связанные с экологическими социальные воздействия, хотя и не рассматривает их детально. На самом же деле социальные воздействия могут быть самыми разными и включать в себя создание новых рабочих мест, риски здоровью и безопасности жителей, потерю ими источников дохода, различные неудобства, связанные с шумом, пылью и проч. Словом, к ним может относиться все, что мешает человеку спокойно жить, работать, отдыхать и общаться.