Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Общественные слушания никуда не годятся

В России вносятся поправки в процедуру оценки воздействия на окружающую среду
Илья Гулаков , старший консультант, Ramboll CIS, Университет Гронингена
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская Конституция провозглашает демократию. Демократия подразумевает различные формы участия граждан в принятии решений, а не только голосование на выборах. В том числе люди должны участвовать в обсуждении тех проектов, которые могут так или иначе оказать влияние на их жизнь. Иными словами, если рядом с вашим домом или дачей решили построить завод или проложить магистральный трубопровод, хорошо бы, чтобы это решение не было принято без вашего участия. 

Принцип участия граждан в обсуждении подобных проектов отражен в законах разного уровня. Но в первую очередь он реализуется через так называемую процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Эта процедура была принята приказом № 372 Госкомэкологии России еще в 2000 г. и стала результатом попытки сделать российскую практику более эффективной и прозрачной.

В России оценка фокусируется на экологических вопросах – скажем, влиянии на флору и фауну, выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и т. д. Но документ упоминает и связанные с экологическими социальные воздействия, хотя и не рассматривает их детально. На самом же деле социальные воздействия могут быть самыми разными и включать в себя создание новых рабочих мест, риски здоровью и безопасности жителей, потерю ими источников дохода, различные неудобства, связанные с шумом, пылью и проч. Словом, к ним может относиться все, что мешает человеку спокойно жить, работать, отдыхать и общаться.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 22 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных