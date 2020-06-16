Общественные слушания никуда не годятся

Общественные слушания никуда не годятсяВ России вносятся поправки в процедуру оценки воздействия на окружающую среду
Российская Конституция провозглашает демократию. Демократия подразумевает различные формы участия граждан в принятии решений, а не только голосование на выборах. В том числе люди должны участвовать в обсуждении тех проектов, которые могут так или иначе оказать влияние на их жизнь. Иными словами, если рядом с вашим домом или дачей решили построить завод или проложить магистральный трубопровод, хорошо бы, чтобы это решение не было принято без вашего участия.
Принцип участия граждан в обсуждении подобных проектов отражен в законах разного уровня. Но в первую очередь он реализуется через так называемую процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Эта процедура была принята приказом № 372 Госкомэкологии России еще в 2000 г. и стала результатом попытки сделать российскую практику более эффективной и прозрачной.
В России оценка фокусируется на экологических вопросах – скажем, влиянии на флору и фауну, выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и т. д. Но документ упоминает и связанные с экологическими социальные воздействия, хотя и не рассматривает их детально. На самом же деле социальные воздействия могут быть самыми разными и включать в себя создание новых рабочих мест, риски здоровью и безопасности жителей, потерю ими источников дохода, различные неудобства, связанные с шумом, пылью и проч. Словом, к ним может относиться все, что мешает человеку спокойно жить, работать, отдыхать и общаться.