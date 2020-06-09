Архангельская область расторгла соглашение о полигоне для мусора из Москвы

Строительство экотехнопарка «Шиес» вызвало недовольство жителей области. В разных городах региона в акциях протеста участвовало почти 20 000 человек, сообщала местная пресса. Но Орлов не принял решительных мер и на заявление о негативном отношении 96% жителей к строительству полигона ответил: «Ну их на фиг, эти цифры <...> я знаю, что я прав <...> а всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытаются меня назвать непонятно кем. 20 лет я на этой земле, и мне плевать на их рейтинги и голосования» (цитата по сайту северодвинского телеканала СТВ). Позже все-таки учесть мнение местного населения о строительстве мусорного полигона в Шиесе поручил президент России Владимир Путин. В апреле Орлов ушел в отставку. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цыбульский поручил закрыть проект экотехнопарка «Шиес», заявил заместитель председателя правительства области Евгений Автушенко, решение о его исключении из реестра приоритетных инвестиционных проектов стало очередным этапом этой работы.