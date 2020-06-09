Архангельская область расторгла соглашение о полигоне для мусора из Москвы

Архангельская область расторгла соглашение о полигоне для мусора из МосквыЭто меняет условия строительства и может сделать его неинтересным для инвестора
Скандально известный экотехнопарк «Шиес» исключен из числа приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области, говорится в сообщении правительства региона. Решение принято на заседании правительства — оно в одностороннем порядке расторгло соглашение, заключенное в мае 2019 г. с ООО «Технопарк» (занимается строительством, на 100% принадлежит АО «Москапремонт», оно в собственности Москвы и подчиняется департаменту ЖКХ, по данным СПАРК). Регион хотел расторгнуть договоренности по соглашению сторон, но так и не получил ответа от «Технопарка», сказано в сообщении. «Ведомости» направили запросы «Технопарку» и департаменту ЖКХ Москвы, но пока не получили ответа.
О создании экотехнопарка «Шиес» стало известно осенью 2018 г. Тогда правительство Москвы и бывший губернатором Архангельской области Игорь Орлов подписали инвестиционное соглашение. Москва планировала свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой и отправлять по железной дороге в Шиес. Всего — 0,5–2,3 млн т московских неутилизируемых отходов в год (в столице образуется примерно 8 млн т, по данным ее территориальной схемы отходов). В Шиесе отходы должны были накапливаться, а земля впоследствии рекультивироваться. Область взамен получит 500 рабочих мест и 912 млн руб. поступлений в бюджет за шесть лет, обещала презентация проекта.
Инвестор на свой страх и риск начал строительство на станции Шиес, не дожидаясь технического проекта, разрешения на строительство, общественных обсуждений, рассказывал «Ведомостям» чиновник администрации Архангельской области весной 2019 г., было только рамочное соглашение. Капитальные вложения оценивались в 10,5 млрд руб.
Строительство экотехнопарка «Шиес» вызвало недовольство жителей области. В разных городах региона в акциях протеста участвовало почти 20 000 человек, сообщала местная пресса. Но Орлов не принял решительных мер и на заявление о негативном отношении 96% жителей к строительству полигона ответил: «Ну их на фиг, эти цифры <...> я знаю, что я прав <...> а всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытаются меня назвать непонятно кем. 20 лет я на этой земле, и мне плевать на их рейтинги и голосования» (цитата по сайту северодвинского телеканала СТВ). Позже все-таки учесть мнение местного населения о строительстве мусорного полигона в Шиесе поручил президент России Владимир Путин. В апреле Орлов ушел в отставку. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цыбульский поручил закрыть проект экотехнопарка «Шиес», заявил заместитель председателя правительства области Евгений Автушенко, решение о его исключении из реестра приоритетных инвестиционных проектов стало очередным этапом этой работы.
Вопросы к начатому в Шиесе строительству возникли не только у жителей, но и у Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росводресурсов и властей муниципалитета Урдома (ближайший к станции поселок). В начале года Арбитражный суд Архангельской области признал постройки на станции незаконными, обязал их снести, а также выплатить администрации Урдомы 500 000 руб.
После решения правительства Архангельской области проект лишается преференций, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков. Теперь проект может оказаться неинтересен для инвесторов, рассчитывает эксперт проекта Greenpeace «Ноль отходов» Алексей Киселев. Без преференций, чтобы окупить проект, нужно будет повышать тариф для москвичей, что может сделать проект нежизнеспособным, объясняет он.
Конечно, это сделано перед голосованием о поправках в Конституцию, чтобы улучшить общий настрой, чтобы федеральные и региональные власти могли предъявить населению конкретные результаты, считает политолог Алексей Макаркин. Правда, это больше важно именно для региона и предстоящих губернаторских выборов, в масштабах страны интерес к проблеме Шиеса затухает, констатирует он.
Это выигранная битва, но еще не выигранная война, говорит Киселев. Это хороший первый шаг, и важно, чтобы позже не было отката назад.
Полная победа будет, когда снесут все, построенное для экотехнопарка, восстановят весь нарушенный почвенный покров, компенсируют ущерб лесному фонду и когда на станции станет так же, как было до прихода людей из Москвы, заключает эколог. По оценке Greenpeace, к осени 2019 г. для расчистки территории на станции Шиес было вырублено 32 га леса.