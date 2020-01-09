Инфраструктура в Шиесе для приема мусора из Москвы признана незаконной

Идея вывозить московский мусор в Архангельскую область – от 500 000 до 2,3 млн т в год неутилизируемых отходов – вызывала протесты местных жителей. Почти год назад в акциях в разных городах региона участвовали почти 20 000 человек, сообщала местная пресса. В апреле в центре Архангельска протестовали больше 3000 человек, а активисты из поселка Урдома перекрывали дорогу на станцию Шиес. Региональные власти сначала не воспринимали претензии всерьез. А губернатор Архангельской области Игорь Орлов и вовсе на заявление о негативном отношении 96% жителей к строительству полигона ответил: «Ну их на фиг, эти цифры <...> я знаю, что я прав <...> а всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытаются меня назвать непонятно кем. 20 лет я на этой земле, и мне плевать на их рейтинги и голосования» (цитата по сайту северодвинского телеканала СТВ). Позже все-таки учесть мнение местного населения о строительстве мусорного полигона в Шиесе поручил президент России Владимир Путин.