Инфраструктура в Шиесе для приема мусора из Москвы признана незаконной
Постройки на станции Шиес (Архангельская область) для приема и захоронения мусора из Москвы были возведены незаконно, решил Арбитражный суд Архангельской области («Ведомости» ознакомились с копией решения, предоставленной представителем суда).
Иск к ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Технопарк» подала администрация ближайшего к станции поселка Урдома. Муниципалитет просил признать уже возведенные «Технопарком» конструкции самостроем, снести их и привести участок в первоначальный вид. Застройщик спорил, что это временные, а не капитальные постройки. Но суд согласился с местными чиновниками и обязал снести постройки (в том числе для выгрузки и для забора воды, вертолетную площадку, заборы и складские помещения) за месяц с момента вступления решения в силу. Также суд обязал «Технопарк» выплатить администрации Урдомы 500 000 руб. Требования к «Автомобильным дорогам» суд удовлетворить отказался. Решение еще может быть обжаловано. «Ведомости» ожидают ответа от представителя «Технопарка».
О создании экотехнопарка «Шиес» стало известно осенью 2018 г. Тогда правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписали инвестиционное соглашение о его строительстве. Москва планировала свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой и отправлять по железной дороге в Шиес. Там они должны были накапливаться, а земля с отходами впоследствии рекультивироваться.
Тогда же инвестор начал строительство первых построек. Но он не дождался технического проекта, разрешения на строительство, общественных обсуждений, рассказывал чиновник из администрации Архангельской области весной 2019 г., было только рамочное соглашение и сумма – капитальные вложения оценены в 10,5 млрд руб. Инвестор на свой страх и риск уже начал строительство, рассчитывая, видимо, что проект получит все разрешения, говорил он. Строительство и стало поводом для судебного спора.
Идея вывозить московский мусор в Архангельскую область – от 500 000 до 2,3 млн т в год неутилизируемых отходов – вызывала протесты местных жителей. Почти год назад в акциях в разных городах региона участвовали почти 20 000 человек, сообщала местная пресса. В апреле в центре Архангельска протестовали больше 3000 человек, а активисты из поселка Урдома перекрывали дорогу на станцию Шиес. Региональные власти сначала не воспринимали претензии всерьез. А губернатор Архангельской области Игорь Орлов и вовсе на заявление о негативном отношении 96% жителей к строительству полигона ответил: «Ну их на фиг, эти цифры <...> я знаю, что я прав <...> а всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытаются меня назвать непонятно кем. 20 лет я на этой земле, и мне плевать на их рейтинги и голосования» (цитата по сайту северодвинского телеканала СТВ). Позже все-таки учесть мнение местного населения о строительстве мусорного полигона в Шиесе поручил президент России Владимир Путин.
Федеральные чиновники также высказывались против экотехнопарка. Район, выбранный для строительства, находится в границах зоны санитарной охраны источника питьевой воды, указывал Росводресурс в ответе на запрос Совета по правам человека при президенте. Размещение объекта захоронения отходов в таком месте нарушит требования СанПиНа и приведет к микробному или химическому загрязнению бассейна реки Вычегды, указывала служба.
Экотехнопарк «Шиес» не вошел в схему обращения с отходами Архангельской области. Он также не значится и в действующей с 2020 г. схеме Москвы. По ней столица будет вывозить часть из 8 млн т коммунальных отходов – то, что не утилизируют, а также остатки от сжигания – в Калужскую (экотехнопарк «Калуга» в д. Михали, полигон около д. Бронцы), Владимирскую (Александровский район) и Тульскую (около пос. Дубна) области.