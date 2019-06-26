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РЖД перестала продавать билеты до станции Шиес

РЖД отменила остановку на станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство мусорного полигона, продажа билетов на эту станцию не осуществляется, передает «Интерфакс – Северо-Запад» со ссылкой на ведомственную телеграмму управления Северной железной дороги. В телеграмме отмечается, что на поезде Воркута – Москва отправлением из Москвы и Воркуты с 25 июня 2019 г. стоянка для посадки и высадки пассажиров по станции Шиес заменяется на техническую, цитирует содержание телеграммы агентство.

В ответ на эти меры жители поселка Урдома распространили открытое заявление, в котором просят открыть станцию для поездов дальнего следования по направлениям Вокрута – Москва и Микунь – Котлас, а также сделать остановку на станции Шиес на поездах пригородного направления, сообщает агентство.

Осенью прошлого года стало известно, что спрессованный («брикетированный») мусор поедет из Москвы в Архангельскую область. Соответствующее инвестиционное соглашение подписали правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Мусор из Москвы предполагается сводить в экотехнопарк «Шиес» в Ленском районе Архангельской области. Капитальные вложения в проект были оценены в 10,5 млрд руб. Строительство полигона ведет ООО «Технопарк» (на 100% принадлежит АО «Москапремонт», которое находится в собственности Москвы и подчиняется департаменту ЖКХ).

Строительство полигона вызвало протесты населения – одни из самых массовых в последнее время в стране. В февральских акциях в Архангельске участвовали около 7000 человек, в Северодвинске – 9000, в Котласе – 2000, сообщала местная пресса. В апреле в центр Архангельска выходило больше 3000 человек, активисты из поселка Урдома перекрывали дорогу на станцию Шиес.

В мае президент Владимир Путин попросил чиновников решать вопросы о строительстве мусорных полигонов с учетом мнения местных жителей. В мэрии Москвы подготовку к строительству полигона решили приостановить. Тем не менее экологи-активисты продолжали выходить к месту предполагаемого строительства для выражения протеста.