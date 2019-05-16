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Путин удивился решению строить мусорный полигон в Архангельской области у поселков

Президент Владимир Путин призвал решать вопрос строительства мусорных полигонов с учетом мнения жителей населенных пунктов, рядом с которыми они строятся, сообщает «Интерфакс». Президент удивился решению строить их в таких местах и пообещал обсудить эту тему с губернатором Архангельской области Игорем Орловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Они не могут решать это келейно и не спрашивая мнение людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов», – подчеркнул Путин.

По его словам, Москва «зарастать мусором» не может, но власти должны следить и за тем, чтобы не создавать проблем в других регионах. Путин отметил, что считает небезосновательными опасения жителей Архангельской области насчет строительства на территории региона мусорного полигона. «Заводы (для утилизации отходов) должны строиться по мировым стандартам, чтобы не вредить людям», – добавил он.

Правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании в регионе экотехнопарка «Шиес» осенью прошлого года. Тогда же было подписано соответствующее инвестиционное соглашение. Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе, был признан приоритетным. Предполагается, что Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой, а затем отправлять по железной дороге в Шиес. Экотехнопарк будет только накапливать отходы, потом землю рекультивируют. Капитальные вложения оценены в 10,5 млрд руб.

Несмотря на отсутствие технического проекта, разрешения на строительство и общественных обсуждений, инвестор проекта на свой страх и риск уже начал строительство, говорил «Ведомостям» чиновник из администрации Архангельской области. Это вызвало протесты местных жителей. В середине мая «Ведомости» сообщили, что подготовка к строительству будет приостановлена 15 июня. Об этом говорилось в сообщении правительства Москвы к совещанию, прошедшему 14 мая в администрации президента («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил чиновник администрации).

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