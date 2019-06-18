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Все дворы Москвы оборудуют пунктами раздельного сбора мусора

Все московские дворы оборудуют контейнерами для раздельного сбора мусора до конца 2019 г., сообщает агентство «Москва» со ссылкой на решение президиума правительства города. В материале отмечается, что с 2020 г. произойдет переход всего жилого сектора столицы к раздельному накоплению отходов. Объемы затрат городского бюджета на эти цели не уточняются.

Подписанный мэром Сергеем Собяниным документ предусматривает, что во дворах создадут условия для раздельного сбора вторсырья – пластика, стекла, бумаги, картона, алюминиевых банок, а также иных видов отходов. Аналогичную систему раздельного сбора мусора мэрия планирует внедрить в учреждениях социальной сферы. Также в правительстве города хотят проработать вопрос о присоединении к новой системе раздельного сбора отходов магазинов и других объектов, поясняется в материале. Агентство отмечает, что новая система позволит увеличить долю переработки отходов и сократить объемы их захоронения.

Осенью прошлого года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании в регионе экотехнопарка «Шиес» и подписали соответствующее инвестиционное соглашение. По проекту предполагалось, что Москва будет свозить отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой, а затем отправлять по железной дороге в Шиес Ленского района Архангельской области. Эта новость вызвала в декабре 2018 г. массовые протесты жителей Архангельской области.

На ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Он призвал чиновников решать вопросы о строительстве мусорных полигонов с учетом мнения местных жителей. После вмешательства главы государства в мэрии Москвы подготовку к строительству полигона решили приостановить. Тем не менее экологи-активисты продолжали выходить к месту предполагаемого строительства для выражения протеста.

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