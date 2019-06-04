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«ОВД-инфо» сообщило о задержании активистов возле станции Шиес в Архангельской области

Возле станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство мусорного полигона, задержали не менее семи экоактивистов, сообщает «ОВД-инфо». При этом «Интерфакс" и "МБХ-медиа" сообщили о задержании девяти участников акции протеста. В УМВД Архангельской области изданиям не комментируют ситуацию.

Осенью прошлого года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о намерении создать экотехнопарк «Шиес». Было подписано соответствующее инвестсоглашение. Предполагается, что Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать и сортировать их, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой, а затем отправлять по железной дороге в Шиес Ленского района Архангельской области. Планируется, что там отходы будут накапливать, а позже землю рекультивируют. Капитальные вложения оценивались в 10,5 млрд руб. Жители Архангельской области должны были получить 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 000 руб. и более 900 млн руб. поступлений в бюджет за шесть лет.

В середине мая президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ удивился строительству мусорного полигона возле жилых поселков в Архангельской области. Путин призвал решать вопрос с учетом мнения жителей населенных пунктов, рядом с которыми строится такой объект. По его словам, Москва стала «зарастать мусором», но власти не должны создавать проблем в других регионах. Власти Москвы с 15 июня пообещали остановить подготовку к возведению мусорного полигона.

Тем не менее экологи-активисты продолжают выходить к месту предполагаемого строительства для выражения протеста. 27 мая семеро экологов пострадали в ходе конфликта с сотрудниками ЧОП «Гарант безопасности» вблизи стройки на станции Шиес.

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