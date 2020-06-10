Чему учит пример Шиеса

Чему учит пример ШиесаКоалиция против мусора может обрести политические черты
Упрямство властей Архангельской области по поводу строительства мусорного полигона в Шиесе породило горизонтальное протестное движение, которое не только сумело добиться полной отмены стройки, но может теперь выбрать и своего губернатора.
9 июня правительство Архангельской области исключило мусорный полигон «Шиес» из списка приоритетных инвестпроектов региона. Таким образом оно в одностороннем порядке – выполняя «плановую работу» по закрытию проекта – расторгло соглашение о сопровождении инвестпроекта, заключенное в мае 2019 г. с подконтрольным мэрии Москвы ООО «Технопарк», которое полигон строит.
С юридической точки зрения решение носит формальный характер. Лишение статуса приоритетного не мешает исполнению проекта и ООО «Технопарк» почти ничего не теряет, считает архангельский юрист Александр Козенков, защищающий интересы противников полигона – администрации Урдомы.