Мусорный рейтинг

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Нежелание властей обсуждать с гражданами острые региональные проблемы, их пренебрежительное отношение к мнению жителей привело в Архангельской области к перерастанию конфликта в серьезный политический кризис, разрешать который, вероятно, придется Кремлю.

На этой неделе социологи «Левада-центра» и находящегося в Северодвинске Центра социальных измерений «Фокус» опубликовали результаты проведенных ими независимо друг от друга опросов на сходную тему: об отношении жителей Архангельской области к строительству мусорных полигонов и ввозу отходов из других регионов. Цифры красноречивы: 95% опрошенных «Левадой» и 98,3% – центром «Фокус» выступают против строительства экотехнопарка в Шиесе. Главные претензии к проекту и строительству, высказанные респондентами, – угроза экологии и игнорирование мнения местных жителей и экологов. Оперативно прокомментировать результаты опроса в областной администрации во вторник не смогли.