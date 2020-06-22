Госпожа Победа и госпожа Клио

Госпожа Победа и госпожа КлиоК презентации проекта «Списки угнанных» Международного «Мемориала»
Прелюдией к 75-летию окончания войны в Европе стали мероприятия по случаю 80-летия со дня ее начала. Спровоцированный августовскими, 2019 года, высказываниями Сергея Лаврова, Сергея Иванова, но в особенности Владимира Мединского, назвавшего пакт Молотова – Риббентропа «триумфом советской дипломатии» (sic!), Европарламент отреагировал на том же исторически невысоком уровне – заявлением от 19 сентября 2019 г.: немецкий национал-социализм и советский коммунизм, через запятую, обвиняются в политике этноцида, депортаций и других преступлениях против человечности.
В заявлении начисто отсутствовало – и совершенно напрасно! – осознание той принципиальной разницы между гитлеровским людоедским Холокостом и сталинскими репрессиями – да, преступными и бесчеловечными, но все же не людоедскими (впрочем, за исключением двух контингентов, которых Ленин, а за ним Сталин определенно хотели бы выкосить под корень, – это царская семья в 1918 г. и польские офицеры в 1940 г.!).
В заявлении еще говорилось, что этот самый «триумф» – пакт Молотова – Риббентропа и секретные протоколы к нему – были агрессивным геополитическим сговором и стали спусковым крючком развязывания Второй мировой войны, самой ужасной войны за всю мировую историю. На европейцев тогда разобиделся Путин – да настолько, что разразился серией высказываний на историческую тему (антизападных и антипольских, по преимуществу) и обещанием написать к 9 мая зубодробительную историческую статью.