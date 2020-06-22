Госпожа Победа и госпожа Клио

В заявлении начисто отсутствовало – и совершенно напрасно! – осознание той принципиальной разницы между гитлеровским людоедским Холокостом и сталинскими репрессиями – да, преступными и бесчеловечными, но все же не людоедскими (впрочем, за исключением двух контингентов, которых Ленин, а за ним Сталин определенно хотели бы выкосить под корень, – это царская семья в 1918 г. и польские офицеры в 1940 г.!).