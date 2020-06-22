Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Госпожа Победа и госпожа Клио

К презентации проекта «Списки угнанных» Международного «Мемориала»
Павел Полян , историк
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. Москва 28 сентября /Wikipedia

Прелюдией к 75-летию окончания войны в Европе стали мероприятия по случаю 80-летия со дня ее начала. Спровоцированный августовскими, 2019 года, высказываниями Сергея Лаврова, Сергея Иванова, но в особенности Владимира Мединского, назвавшего пакт Молотова – Риббентропа «триумфом советской дипломатии» (sic!), Европарламент отреагировал на том же исторически невысоком уровне – заявлением от 19 сентября 2019 г.: немецкий национал-социализм и советский коммунизм, через запятую, обвиняются в политике этноцида, депортаций и других преступлениях против человечности. 

В заявлении начисто отсутствовало – и совершенно напрасно! – осознание той принципиальной разницы между гитлеровским людоедским Холокостом и сталинскими репрессиями – да, преступными и бесчеловечными, но все же не людоедскими (впрочем, за исключением двух контингентов, которых Ленин, а за ним Сталин определенно хотели бы выкосить под корень, – это царская семья в 1918 г. и польские офицеры в 1940 г.!).

В заявлении еще говорилось, что этот самый «триумф» – пакт Молотова – Риббентропа и секретные протоколы к нему – были агрессивным геополитическим сговором и стали спусковым крючком развязывания Второй мировой войны, самой ужасной войны за всю мировую историю. На европейцев тогда разобиделся Путин – да настолько, что разразился серией высказываний на историческую тему (антизападных и антипольских, по преимуществу) и обещанием написать к 9 мая зубодробительную историческую статью.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 23 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных