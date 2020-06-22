История одной капитуляции

Давно, с 1871 г., когда немцы впервые вошли в Париж, а их короля Вильгельма в Версале провозгласили германским императором, французы не испытывали такого унижения. Теперь история повторялась. По приказу Адольфа Гитлера из Военного музея Парижа в Компьен доставили тот самый штабной вагон, в котором маршал Фердинанд Фош 11 ноября 1918 г. продиктовал представителям германского командования условия капитуляции, завершившей Первую мировую войну.