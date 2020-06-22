История одной капитуляции

История одной капитуляцииКак французские пораженцы упустили шанс продолжать сопротивление Германии
В историческом календаре Франции есть трагическая дата – 22 июня 1940 г. В тот день в Компьенском лесу, в 70 км к северо-востоку от Парижа, было подписано перемирие, означавшее капитуляцию Франции перед нацистской Германией.
Давно, с 1871 г., когда немцы впервые вошли в Париж, а их короля Вильгельма в Версале провозгласили германским императором, французы не испытывали такого унижения. Теперь история повторялась. По приказу Адольфа Гитлера из Военного музея Парижа в Компьен доставили тот самый штабной вагон, в котором маршал Фердинанд Фош 11 ноября 1918 г. продиктовал представителям германского командования условия капитуляции, завершившей Первую мировую войну.
Теперь фюрер переиграл историю, чтобы отменить поражение в Первой мировой войне и унизить французов. Нацистский генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель в вагоне Фоша диктовал условия сдачи французскому генералу Шарлю Хюнцигеру. Вскоре солдаты вермахта победно маршировали по Елисейским полям, а фюрер со свитой появился на смотровой площадке Трокадеро, где с нескрываемым удовольствием позировал на фоне Марсова поля и Эйфелевой башни.