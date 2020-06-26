Достать из-под земли

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Почему голосованию по поправкам нужен гандикап по времени и каждый голос
Ведомости
РИА Новости

В четверг, 25 июня, по всей России началось предварительное голосование по инициированному Владимиром Путиным изменению Конституции, которое продлится шесть дней. Но голосование – досрочное – уже идет с 10 июня: для моряков и жителей труднодоступных местностей 38 регионов России. Финальным аккордом станет 1 июля – официальный день голосования на участках.

В итоге голосование по изменению Конституции продлится 21 день. Такую исключительную для российской истории протяженность во времени можно было бы объяснить сложностью выбора. Все-таки на плебисцит выносятся сразу 46 пунктов Конституции. Гражданам, по идее, нужно взвесить, за что или против чего они голосуют.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных