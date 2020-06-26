Достать из-под земли

Достать из-под землиПочему голосованию по поправкам нужен гандикап по времени и каждый голос
В четверг, 25 июня, по всей России началось предварительное голосование по инициированному Владимиром Путиным изменению Конституции, которое продлится шесть дней. Но голосование – досрочное – уже идет с 10 июня: для моряков и жителей труднодоступных местностей 38 регионов России. Финальным аккордом станет 1 июля – официальный день голосования на участках.
В итоге голосование по изменению Конституции продлится 21 день. Такую исключительную для российской истории протяженность во времени можно было бы объяснить сложностью выбора. Все-таки на плебисцит выносятся сразу 46 пунктов Конституции. Гражданам, по идее, нужно взвесить, за что или против чего они голосуют.
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