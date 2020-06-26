Достать из-под земли

В итоге голосование по изменению Конституции продлится 21 день. Такую исключительную для российской истории протяженность во времени можно было бы объяснить сложностью выбора. Все-таки на плебисцит выносятся сразу 46 пунктов Конституции. Гражданам, по идее, нужно взвесить, за что или против чего они голосуют.