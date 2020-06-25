Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкамШирокое освещение в СМИ указывает на признаки запланированной акции, утверждает МВД
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео о возможности проголосовать два раза ‒ на избирательном участке и в электронной форме ‒ на голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает столичный главк МВД. Если нарушение подтвердится, то действия избирателя могут быть классифицированы по статье о незаконном получении избирательного бюллетеня.
В Москве может проходить заранее запланированная акция по дискредитации голосования, заявили в МВД. На это, по мнению полиции, указывают «синхронность заявлений» участников голосования и «широкое освещение в медиа». Полиция допустила, что деяния могут классифицироваться как уголовно наказуемые ‒ по статьям о незаконном получении бюллетеня группой людей (ст. 142.2 УК), публичном распространении заведомо ложной информации (ст. 207.1 УК) или хулиганстве (ст. 213 УК).
В полиции заявили, что организуют дополнительную проверку участников голосования, также будет дана правовая оценка действиям ответственных из избирательных комиссий.
Поводом для проверок и возбуждения дела стало видео «Как проголосовать дважды», ролик с таким же названием и с демонстрацией двойного голосования опубликовал ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков. Журналист заявил, что решил таким образом проверить надежность системы электронного голосования. Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала действия провокацией и специально готовящимися «подарками» (цитата по «РИА Новости»).
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил в беседе с ТАСС, что проголосовать дважды возможно, если кто-то не выполнил свои должностные обязанности и не исключил из списков зарегистрировавшегося на электронное голосование. Голоса людей, которые проголосовали дважды, будут учтены только один раз, сказал ТАСС председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Заявления Памфиловой и Мосгоризбиркома о возможных провокациях ‒ это попытка защитить незащитимое, сказал Лобков «Ведомостям»: «Если у вас решето, в нем пытались пронести воду, а она пролилась ‒ значит, у вас дырявое решето. И если я нашел одну дырку, возможно, есть еще дырки, и хорошо если их найдут журналисты публично, а не торговцы базами данных и другие жулики втихомолку».
По словам журналиста, все девять бюллетеней, которые лежали в урне вместе с его повторным бюллетенем, признаны недействительными. «Жаль, что волеизъявление остальных восьмерых не учтут, это цена эксперимента», ‒ сказал он.
25 июня в Москве стартовало общероссийское голосование по поправкам к Конституции, основной день голосования ‒ 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области, зарегистрировавшиеся заранее, могут проголосовать в электронной форме. Поправки в основной закон позволяют действующему президенту Владимиру Путину избраться на пост президента в пятый раз. В числе других положений ‒ запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, определение брака как союза мужчины и женщины и расширение полномочий Федерального собрания.