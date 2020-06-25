Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Заявления Памфиловой и Мосгоризбиркома о возможных провокациях ‒ это попытка защитить незащитимое, сказал Лобков «Ведомостям»: «Если у вас решето, в нем пытались пронести воду, а она пролилась ‒ значит, у вас дырявое решето. И если я нашел одну дырку, возможно, есть еще дырки, и хорошо если их найдут журналисты публично, а не торговцы базами данных и другие жулики втихомолку».