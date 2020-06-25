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Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Широкое освещение в СМИ указывает на признаки запланированной акции, утверждает МВД
Юрий Литвиненко Артем Гирш
Андрей Гордеев / Ведомости

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео о возможности проголосовать два раза ‒ на избирательном участке и в электронной форме ‒ на голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает столичный главк МВД. Если нарушение подтвердится, то действия избирателя могут быть классифицированы по статье о незаконном получении избирательного бюллетеня.

В Москве может проходить заранее запланированная акция по дискредитации голосования, заявили в МВД. На это, по мнению полиции, указывают «синхронность заявлений» участников голосования и «широкое освещение в медиа». Полиция допустила, что деяния могут классифицироваться как уголовно наказуемые ‒ по статьям о незаконном получении бюллетеня группой людей (ст. 142.2 УК), публичном распространении заведомо ложной информации (ст. 207.1 УК) или хулиганстве (ст. 213 УК).

В полиции заявили, что организуют дополнительную проверку участников голосования, также будет дана правовая оценка действиям ответственных из избирательных комиссий.

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Поводом для проверок и возбуждения дела стало видео «Как проголосовать дважды», ролик с таким же названием и с демонстрацией двойного голосования опубликовал ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков. Журналист заявил, что решил таким образом проверить надежность системы электронного голосования. Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала действия провокацией и специально готовящимися «подарками» (цитата по «РИА Новости»).

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил в беседе с ТАСС, что проголосовать дважды возможно, если кто-то не выполнил свои должностные обязанности и не исключил из списков зарегистрировавшегося на электронное голосование. Голоса людей, которые проголосовали дважды, будут учтены только один раз, сказал ТАСС председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Заявления Памфиловой и Мосгоризбиркома о возможных провокациях ‒ это попытка защитить незащитимое, сказал Лобков «Ведомостям»: «Если у вас решето, в нем пытались пронести воду, а она пролилась ‒ значит, у вас дырявое решето. И если я нашел одну дырку, возможно, есть еще дырки, и хорошо если их найдут журналисты публично, а не торговцы базами данных и другие жулики втихомолку».

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По словам журналиста, все девять бюллетеней, которые лежали в урне вместе с его повторным бюллетенем, признаны недействительными. «Жаль, что волеизъявление остальных восьмерых не учтут, это цена эксперимента», ‒ сказал он.

25 июня в Москве стартовало общероссийское голосование по поправкам к Конституции, основной день голосования ‒ 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области, зарегистрировавшиеся заранее, могут проголосовать в электронной форме. Поправки в основной закон позволяют действующему президенту Владимиру Путину избраться на пост президента в пятый раз. В числе других положений ‒ запрет на отчуждение территорий России или призывы к нему, определение брака как союза мужчины и женщины и расширение полномочий Федерального собрания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных