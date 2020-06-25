Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал. Сначала Лобков проголосовал на избирательном участке № 141 в центре Москвы, а затем еще раз с помощью электронного голосования на сайте mos.ru. Он зарегистрировался на сайте для голосования неделю назад, уточнили на «Дожде».
В Могсгоризбиркоме знают, что журналисту удалось проголосовать дважды, рассказал «Открытым медиа» зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. По его словам, похожий случай произошел на другом участке. Урну с повторным голосом опечатали, решается вопрос об отстранении председателя УИК.
25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Проголосовать можно с 25 по 30 июня и в основной день голосования – 1 июля. У жителей Москвы и Нижегородской области есть возможность проголосовать дистанционно. Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.