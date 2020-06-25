В ЦИК пообещали разобраться с двойным голосованием по поправкам Павла Лобкова

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реута не исключил возможную умышленную провокацию со стороны тех, кто принимал участие в голосовании повторно. «Во-первых, когда гражданин голосует повторно, он не может об этом не знать. Это действие совершается умышленно и целенаправленно», ‒ сказал он. По его словам, проголосовавших дважды ожидает как минимум административное наказание по ст. 5.22 КоАПа (получение бюллетеня более одного раза в ходе одного и того же голосования).