В ЦИК пообещали разобраться с двойным голосованием по поправкам Павла Лобкова

В ЦИК пообещали разобраться с двойным голосованием по поправкам Павла ЛобковаВедущий «Дождя» рассказал, что смог принять участие в голосовании очно и онлайн
Зампредседателя Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев заявил ТАСС, что комиссия разберется с ситуацией ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова, который смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию ‒ онлайн и очно. По словам Булаева, его должны были вычеркнуть из списка голосующих по месту жительства после того, как он проголосовал онлайн.
Булаев также отметил, что проголосовать дважды возможно, «если кто-то не выполняет свои должностные обязанности». «В данном случае процедуру вы знаете ‒ те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке», ‒ подчеркнул он, добавив, что ЦИК разберется, почему Лобков смог проголосовать дважды.
Ранее Лобков рассказал, что смог дважды проголосовать по поправкам. Сначала на избирательном участке № 141, а затем еще раз ‒ с помощью электронного голосования на сайте mos.ru. О такой возможности также в своем Facebook писал эксперт движения «Голос» Василий Вайнсенберг. По его словам, он пришел 25 июня на участок и сказал, что передумал голосовать электронно. Заявку на онлайн-голосование ему одобрили несколько дней назад
Лобков объяснил, что решил поставить эксперимент и проверить надежность системы электронного голосования. «Нас очень долго убеждали, что все надежно и в системе нет никаких брешей. Я это проверил, показал и рассказал, что на самом деле это не так. На моем месте мог оказаться жулик, который мог и все еще может организовать любые карусели», ‒ цитирует журналиста «Дождь».
Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов говорил, что голоса участников дистанционного голосования, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. Он также добавил, что к членам избирательных комиссий, по ошибке выдавшим бюллетени в подобной ситуации, «примут дисциплинарные меры», писал ТАСС. За умышленные попытки проголосовать дважды положен штраф в 30 000 руб.
Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реута не исключил возможную умышленную провокацию со стороны тех, кто принимал участие в голосовании повторно. «Во-первых, когда гражданин голосует повторно, он не может об этом не знать. Это действие совершается умышленно и целенаправленно», ‒ сказал он. По его словам, проголосовавших дважды ожидает как минимум административное наказание по ст. 5.22 КоАПа (получение бюллетеня более одного раза в ходе одного и того же голосования).
По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, действия журналиста являются провокацией. «Прям специально "подарки" готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», ‒ заявила она (цитата по «РИА Новости»). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о нарушениях при голосовании (в частности, выявленные Лобковым) преждевременными: «Досрочное голосование проходит всего 2 часа 40 мин.». «Но, по крайней мере, я вам на личном опыте могу сказать, что касается электронного голосования: работает прекрасно, удобно, быстро и т. д.», ‒ добавил Песков.
25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Жители Москвы и Нижегородской области могут принять в нем участие дистанционно. С 25 по 30 июня в стране проходит досрочное голосование по поправкам, основной день голосования – 1 июля.