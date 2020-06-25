Мосгоризбирком отреагировал на попытки проголосовать по поправкам дважды
Голоса участников дистанционного голосования по поправкам в Конституцию, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз, заявил ТАСС председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. Он также добавил, что к членам избирательных комиссий, по ошибке выдавшим бюллетени в подобной ситуации, «примут дисциплинарные меры».
На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках, рассказал Ермолов. Речь идет об участках № 1958 в Орехове-Борисове Южном и № 141 в Тверском районе. «Голоса граждан все-таки будут учтены, но только один раз», – сказал он, уточнив, что обе урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны.
Ранее ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков рассказал, что смог дважды проголосовать по поправкам. Сначала на избирательном участке № 141, а затем еще раз с помощью электронного голосования на сайте mos.ru.
«Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтен. У Василия Вайнсенберга [он тоже рассказывал о возможности проголосовать дважды] остается возможность проголосовать электронно до 20:00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля», – пояснил Ермолов.