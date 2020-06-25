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Мосгоризбирком отреагировал на попытки проголосовать по поправкам дважды

Ведомости

Голоса участников дистанционного голосования по поправкам в Конституцию, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз, заявил ТАСС председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. Он также добавил, что к членам избирательных комиссий, по ошибке выдавшим бюллетени в подобной ситуации, «примут дисциплинарные меры».

На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках, рассказал Ермолов. Речь идет об участках № 1958 в Орехове-Борисове Южном и № 141 в Тверском районе. «Голоса граждан все-таки будут учтены, но только один раз», – сказал он, уточнив, что обе урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны.

Ранее ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков рассказал, что смог дважды проголосовать по поправкам. Сначала на избирательном участке № 141, а затем еще раз с помощью электронного голосования на сайте mos.ru.

«Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтен. У Василия Вайнсенберга [он тоже рассказывал о возможности проголосовать дважды] остается возможность проголосовать электронно до 20:00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля», – пояснил Ермолов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных