Мосгоризбирком отреагировал на попытки проголосовать по поправкам дважды

На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках, рассказал Ермолов. Речь идет об участках № 1958 в Орехове-Борисове Южном и № 141 в Тверском районе. «Голоса граждан все-таки будут учтены, но только один раз», – сказал он, уточнив, что обе урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны.