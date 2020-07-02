Непарадная память о войне

30 июня 2020 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли в деревне Хорошево Тверской области мемориал воинам Красной армии, погибшим подо Ржевом. На его фоне Путин записал обращение, в очередной раз разъясняющее поправки к Конституции.