Путин открыл мемориал советским воинам во Ржеве

Одно из новых положений Конституции, вынесенных на голосование, предписывает, что «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Путин не упомянул это положение во время обращения к россиянам, но затронул эту тему во время церемонии открытия мемориала. Путин сказал, что подвиг, совершенный народом, не должен быть «затерт, замазан ложью и фальсификациями» и добавил, что не допустит подобного. «Домой не вернулись — погибли в боях, плену, госпиталях — больше 8,5 млн бойцов Красной армии. И это еще по-прежнему не окончательные данные», — сказал он.