Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Путин открыл мемориал советским воинам во Ржеве

Перед этим он выступил с самым коротким телеобращением за последнее время
Юрий Литвиненко Светлана Бочарова
Россия 24

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату. Перед открытием Путин на фоне памятника выступил с обращением к россиянам, в котором призывал их поддержать предлагаемые им поправки в Конституцию.

Поправки, если они будут поддержаны, закрепят «уважение к человеку труда, к людям старших поколений», а также принципы семьи и заботы о здоровье и нравственном воспитании детей, сказал Путин. Суверенитет России, по словам президента, держится на ответственности, «искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине». Путин вновь отметил, что поправки вступят в силу только при одобрении народом. Других тем, кроме голосования по поправкам, Путин в своем обращении не затрагивал, само выступление длилось менее пяти минут.

Одно из новых положений Конституции, вынесенных на голосование, предписывает, что «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Путин не упомянул это положение во время обращения к россиянам, но затронул эту тему во время церемонии открытия мемориала. Путин сказал, что подвиг, совершенный народом, не должен быть «затерт, замазан ложью и фальсификациями» и добавил, что не допустит подобного. «Домой не вернулись — погибли в боях, плену, госпиталях — больше 8,5 млн бойцов Красной армии. И это еще по-прежнему не окончательные данные», — сказал он.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня, основной день голосования — 1 июля. Ключевое положение поправок, внесенную с голоса во время рассмотрения в Госдуме, позволит Путину вновь избраться на пост президента.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных