Путин открыл мемориал советским воинам во Ржеве

Путин открыл мемориал советским воинам во РжевеПеред этим он выступил с самым коротким телеобращением за последнее время
Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату. Перед открытием Путин на фоне памятника выступил с обращением к россиянам, в котором призывал их поддержать предлагаемые им поправки в Конституцию.
Поправки, если они будут поддержаны, закрепят «уважение к человеку труда, к людям старших поколений», а также принципы семьи и заботы о здоровье и нравственном воспитании детей, сказал Путин. Суверенитет России, по словам президента, держится на ответственности, «искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине». Путин вновь отметил, что поправки вступят в силу только при одобрении народом. Других тем, кроме голосования по поправкам, Путин в своем обращении не затрагивал, само выступление длилось менее пяти минут.
Одно из новых положений Конституции, вынесенных на голосование, предписывает, что «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Путин не упомянул это положение во время обращения к россиянам, но затронул эту тему во время церемонии открытия мемориала. Путин сказал, что подвиг, совершенный народом, не должен быть «затерт, замазан ложью и фальсификациями» и добавил, что не допустит подобного. «Домой не вернулись — погибли в боях, плену, госпиталях — больше 8,5 млн бойцов Красной армии. И это еще по-прежнему не окончательные данные», — сказал он.
Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня, основной день голосования — 1 июля. Ключевое положение поправок, внесенную с голоса во время рассмотрения в Госдуме, позволит Путину вновь избраться на пост президента.