Песков назвал источник данных о потерях в боях под Ржевом в статье Путина
Президент Владимир Путин руководствовался данными центрального архива Минобороны во время подготовки статьи о 75-летии Великой Отечественной войны, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ведомостей».
На вопрос о дате отсчета боев за Ржев, названной в статье, Песков ответил, что в «периодизации так и указано, как в архиве: «Боевые действия Вооруженных сил СССР в районе города Ржев в период с 10 октября 1941 года по 3 марта 1943 г. Вот из такой периодизации и исходил президент. А что касается сражения за Ржевский выступ (в 1942 г. — «Ведомости»), то это составная часть битвы за Ржев».
В своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной 19 июня, Владимир Путин написал: «Только в ходе боёв за город Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная Армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек», добавив, что эти цифры неполные и называются впервые, причём ранее о боях за этот город говорили несправедливо мало или вовсе молчали.
В октябре 1941 г. Ржев был оставлен Красной Армией без существенных боёв. В 1942 г в районе Ржевского выступа развернулись ожесточенные бои, принявшие позиционный характер. В их ходе Красной Армии не удалось освободить город, и она понесла большие потери. При этом существенные потери понесли и немцы, кроме того, из-за советского наступления оказались скованы немецкие резервы, которые могли быть переброшены под Сталинград. Немецкие войска оставили Ржевский выступ в марте 1943 г. после общего ухудшения обстановки на фронте. В связи с этим собственно боями за Ржев в отечественной историографии принято считать события 1942 г.