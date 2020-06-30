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Песков назвал источник данных о потерях в боях под Ржевом в статье Путина

Ведомости

Президент Владимир Путин руководствовался данными центрального архива Минобороны во время подготовки статьи о 75-летии Великой Отечественной войны, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ведомостей».

На вопрос о дате отсчета боев за Ржев, названной в статье, Песков ответил, что в «периодизации так и указано, как в архиве: «Боевые действия Вооруженных сил СССР в районе города Ржев в период с 10 октября 1941 года по 3 марта 1943 г. Вот из такой периодизации и исходил президент. А что касается сражения за Ржевский выступ (в 1942 г. — «Ведомости»), то это составная часть битвы за Ржев».

В своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной 19 июня, Владимир Путин написал: «Только в ходе боёв за город Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная Армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек», добавив, что эти цифры неполные и называются впервые, причём ранее о боях за этот город говорили несправедливо мало или вовсе молчали.

В октябре 1941 г. Ржев был оставлен Красной Армией без существенных боёв. В 1942 г в районе Ржевского выступа развернулись ожесточенные бои, принявшие позиционный характер. В их ходе Красной Армии не удалось освободить город, и она понесла большие потери. При этом существенные потери понесли и немцы, кроме того, из-за советского наступления оказались скованы немецкие резервы, которые могли быть переброшены под Сталинград. Немецкие войска оставили Ржевский выступ в марте 1943 г. после общего ухудшения обстановки на фронте. В связи с этим собственно боями за Ржев в отечественной историографии принято считать события 1942 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных