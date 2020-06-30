Песков назвал источник данных о потерях в боях под Ржевом в статье Путина

В октябре 1941 г. Ржев был оставлен Красной Армией без существенных боёв. В 1942 г в районе Ржевского выступа развернулись ожесточенные бои, принявшие позиционный характер. В их ходе Красной Армии не удалось освободить город, и она понесла большие потери. При этом существенные потери понесли и немцы, кроме того, из-за советского наступления оказались скованы немецкие резервы, которые могли быть переброшены под Сталинград. Немецкие войска оставили Ржевский выступ в марте 1943 г. после общего ухудшения обстановки на фронте. В связи с этим собственно боями за Ржев в отечественной историографии принято считать события 1942 г.