Она сломалась

Она сломаласьПолицейскому произволу нет никакого отпора
30 июня сотрудники полиции, пытаясь выставить корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля с участка № 2191, сломали ему руку. Журналисту потребовалась операция.
Первоначальная реакция властей – от отрицания до оправдания. Председатель участка № 2191 Валентина Ландышко сообщила, что журналист сам «упал и начал кричать». Пресс-служба петербургского управления МВД назвала действия полицейских «содействием в удалении гражданина» в рамках закона. А губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал так: «Многие устали <...> Бывает избыточный энтузиазм <...> Мы все люди, мы все живые – бывает» (цитата по «Медузе»).
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