Она сломалась

Первоначальная реакция властей – от отрицания до оправдания. Председатель участка № 2191 Валентина Ландышко сообщила, что журналист сам «упал и начал кричать». Пресс-служба петербургского управления МВД назвала действия полицейских «содействием в удалении гражданина» в рамках закона. А губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал так: «Многие устали <...> Бывает избыточный энтузиазм <...> Мы все люди, мы все живые – бывает» (цитата по «Медузе»).