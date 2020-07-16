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Большие данные помогут сбалансировать образование

Как повысить эффективность инвестиций в человеческий капитал
Владимир Сальников
Максим Стулов / Ведомости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин настаивает на инвестициях в человеческий капитал, а главный редактор «Ведомостей» в ответ интересуется (см. «Ведомости» № 68 от 15 июля), как потом этот капитал использовать: найдут ли новые кадры, получившие современное образование, места для приложения своего труда в стране, не уедут ли за границу за лучшей долей. Вот некоторые мои соображения о балансировке подготовки кадров и спроса на труд.

Во-первых, просто вливание инвестиций далеко не всегда ведет к результату. Важны не объемы финансирования, а показатели качества, которое здесь измерить непросто. Во-вторых, простое повышение качества при прочих равных чревато новой волной утечки мозгов. Значит, нужен квалифицированный спрос на новых специалистов, адекватное предложение рабочих мест и возможностей для профессионального развития. Вывод: развивать образование надо не само по себе, а в увязке с экономической динамикой и предвосхищая структурные изменения в экономике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных