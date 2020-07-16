Большие данные помогут сбалансировать образование

Большие данные помогут сбалансировать образованиеКак повысить эффективность инвестиций в человеческий капитал
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин настаивает на инвестициях в человеческий капитал, а главный редактор «Ведомостей» в ответ интересуется (см. «Ведомости» № 68 от 15 июля), как потом этот капитал использовать: найдут ли новые кадры, получившие современное образование, места для приложения своего труда в стране, не уедут ли за границу за лучшей долей. Вот некоторые мои соображения о балансировке подготовки кадров и спроса на труд.
Во-первых, просто вливание инвестиций далеко не всегда ведет к результату. Важны не объемы финансирования, а показатели качества, которое здесь измерить непросто. Во-вторых, простое повышение качества при прочих равных чревато новой волной утечки мозгов. Значит, нужен квалифицированный спрос на новых специалистов, адекватное предложение рабочих мест и возможностей для профессионального развития. Вывод: развивать образование надо не само по себе, а в увязке с экономической динамикой и предвосхищая структурные изменения в экономике.