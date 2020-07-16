Большие данные помогут сбалансировать образование

Во-первых, просто вливание инвестиций далеко не всегда ведет к результату. Важны не объемы финансирования, а показатели качества, которое здесь измерить непросто. Во-вторых, простое повышение качества при прочих равных чревато новой волной утечки мозгов. Значит, нужен квалифицированный спрос на новых специалистов, адекватное предложение рабочих мест и возможностей для профессионального развития. Вывод: развивать образование надо не само по себе, а в увязке с экономической динамикой и предвосхищая структурные изменения в экономике.