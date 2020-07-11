Кудрин заявил о застое российской экономики

Повышение ставки налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) для богатых до 15% Кудрин назвал не имеющим какого-то сильного экономического смысла. Он отметил, что «политически это было почти неизбежно» (цитата по Forbes), так как в российском обществе есть запрос на то, чтобы граждане с более высоким доходом платили больше. При этом Кудрин сказал, что сожалеет о повышении налога по дивидендам и процентным платежам в зарубежные страны, так как он ухудшает инвестиционный климат и взаимоотношения с другими юрисдикциями.