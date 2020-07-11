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Кудрин заявил о застое российской экономики

Глава Счетной палаты посетовал на отсутствие структурных реформ
Юрий Литвиненко
Андрей Гордеев / Ведомости

Экономика России, несмотря на обсуждения на протяжении многих лет, находится в застое, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Выступая перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ), Кудрин сказал, что политических решений, которые могли бы вывести экономику из этого состояния, не принимается.

Кудрин связал торможение развития экономики с «непроведением достаточных структурных институциональных реформ» (цитата по «РИА Новости»). В числе реформ, которые могли бы изменить ситуацию, он назвал увеличение вложений в человеческий капитал за счет повышения расходов на науку, образование и здравоохранение на 1% ВВП. Также Кудрин заявил о необходимости снижения регуляторной нагрузки и создания крупных экономических агломераций.

Повышение ставки налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) для богатых до 15% Кудрин назвал не имеющим какого-то сильного экономического смысла. Он отметил, что «политически это было почти неизбежно» (цитата по Forbes), так как в российском обществе есть запрос на то, чтобы граждане с более высоким доходом платили больше. При этом Кудрин сказал, что сожалеет о повышении налога по дивидендам и процентным платежам в зарубежные страны, так как он ухудшает инвестиционный климат и взаимоотношения с другими юрисдикциями.

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Но российский бизнес вряд ли от этого сильно пострадает

В июне Кудрин уже оценивал целесообразность введения прогрессивной шкалы НДФЛ: руководитель счетной палаты называл допустимым решение селективно поднять ставку налога до 15%. Он отмечал важность прецедента по введению в России налога, идущего на конкретную цель, но предостерег от дальнейшего изменения шкалы: «Это важно для доверия и стабильности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных