Кудрин заявил о застое российской экономики

Кудрин заявил о застое российской экономикиГлава Счетной палаты посетовал на отсутствие структурных реформ
Экономика России, несмотря на обсуждения на протяжении многих лет, находится в застое, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Выступая перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ), Кудрин сказал, что политических решений, которые могли бы вывести экономику из этого состояния, не принимается.
Кудрин связал торможение развития экономики с «непроведением достаточных структурных институциональных реформ» (цитата по «РИА Новости»). В числе реформ, которые могли бы изменить ситуацию, он назвал увеличение вложений в человеческий капитал за счет повышения расходов на науку, образование и здравоохранение на 1% ВВП. Также Кудрин заявил о необходимости снижения регуляторной нагрузки и создания крупных экономических агломераций.
Повышение ставки налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) для богатых до 15% Кудрин назвал не имеющим какого-то сильного экономического смысла. Он отметил, что «политически это было почти неизбежно» (цитата по Forbes), так как в российском обществе есть запрос на то, чтобы граждане с более высоким доходом платили больше. При этом Кудрин сказал, что сожалеет о повышении налога по дивидендам и процентным платежам в зарубежные страны, так как он ухудшает инвестиционный климат и взаимоотношения с другими юрисдикциями.
В июне Кудрин уже оценивал целесообразность введения прогрессивной шкалы НДФЛ: руководитель счетной палаты называл допустимым решение селективно поднять ставку налога до 15%. Он отмечал важность прецедента по введению в России налога, идущего на конкретную цель, но предостерег от дальнейшего изменения шкалы: «Это важно для доверия и стабильности».