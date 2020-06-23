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Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

Ведомости

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что предложенное президентом Владимиром Путиным изменение ставки НДФЛ аккуратное. «Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», – заметил Кудрин.

По его словам, 60 млрд руб. выгоды, которую получит российский бюджет после изменения ставки НДФЛ, невелика: «Важно, что впервые в масштабах страны предлагается селективный налог, который идет на конкретную цель».

Ранее Путин во время очередного обращения к россиянам предложил повысить ставку НДФЛ с 13 до 15%. Однако не для всех россиян, а только тех, чей годовой доход превышает 5 млн руб. Повышенная ставка будет применяться к сумме сверх 5 млн руб. Меру могут ввести с января 2021 г. Президент пообещал, что деньги будут направлять на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, на закупку лекарств, техники и средств реабилитации. Единая ставка НДФЛ в 13% сменила с 2001 г. прогрессивную шкалу (12–30%) – так чиновники добивались обеления экономики и повышения сборов.

Ранее по теме: Путин предложил поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с высоким доходом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных