Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

Ранее Путин во время очередного обращения к россиянам предложил повысить ставку НДФЛ с 13 до 15%. Однако не для всех россиян, а только тех, чей годовой доход превышает 5 млн руб. Повышенная ставка будет применяться к сумме сверх 5 млн руб. Меру могут ввести с января 2021 г. Президент пообещал, что деньги будут направлять на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, на закупку лекарств, техники и средств реабилитации. Единая ставка НДФЛ в 13% сменила с 2001 г. прогрессивную шкалу (12–30%) – так чиновники добивались обеления экономики и повышения сборов.