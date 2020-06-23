Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что предложенное президентом Владимиром Путиным изменение ставки НДФЛ аккуратное. «Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», – заметил Кудрин.
По его словам, 60 млрд руб. выгоды, которую получит российский бюджет после изменения ставки НДФЛ, невелика: «Важно, что впервые в масштабах страны предлагается селективный налог, который идет на конкретную цель».
Ранее Путин во время очередного обращения к россиянам предложил повысить ставку НДФЛ с 13 до 15%. Однако не для всех россиян, а только тех, чей годовой доход превышает 5 млн руб. Повышенная ставка будет применяться к сумме сверх 5 млн руб. Меру могут ввести с января 2021 г. Президент пообещал, что деньги будут направлять на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, на закупку лекарств, техники и средств реабилитации. Единая ставка НДФЛ в 13% сменила с 2001 г. прогрессивную шкалу (12–30%) – так чиновники добивались обеления экономики и повышения сборов.