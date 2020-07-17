Политика ФАС сдерживает рост цифрового рынка

Политика ФАС сдерживает рост цифрового рынкаВыбранная модель антитраста ограничивает инвестиции в IТ-бизнес
Правительство обсуждает меры поддержки IТ-отрасли и технологических компаний. Президент призывает создавать в России «конкурентные условия для работы IТ-специалистов, чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, у нас в стране».
На мой взгляд, недостаточно трактовать меры поддержки исключительно как получение налоговых льгот или защиту от банкротства. Осмысленная экономическая политика выражается в том числе и через невмешательство в отрасль, и в создании привлекательных условий для работы инвесторов и компаний. Под решение таких задач необходимо адаптировать и регулирование информационно-технологического сектора.
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