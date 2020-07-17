Политика ФАС сдерживает рост цифрового рынка

На мой взгляд, недостаточно трактовать меры поддержки исключительно как получение налоговых льгот или защиту от банкротства. Осмысленная экономическая политика выражается в том числе и через невмешательство в отрасль, и в создании привлекательных условий для работы инвесторов и компаний. Под решение таких задач необходимо адаптировать и регулирование информационно-технологического сектора.