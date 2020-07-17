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Политика ФАС сдерживает рост цифрового рынка

Выбранная модель антитраста ограничивает инвестиции в IТ-бизнес
Артур Акопьян , партнер UFG Private Equity
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство обсуждает меры поддержки IТ-отрасли и технологических компаний. Президент призывает создавать в России «конкурентные условия для работы IТ-специалистов, чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, у нас в стране».

На мой взгляд, недостаточно трактовать меры поддержки исключительно как получение налоговых льгот или защиту от банкротства. Осмысленная экономическая политика выражается в том числе и через невмешательство в отрасль, и в создании привлекательных условий для работы инвесторов и компаний. Под решение таких задач необходимо адаптировать и регулирование информационно-технологического сектора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных