Российский IТ-бизнес может стать убыточным

Российский IТ-бизнес может стать убыточнымИзбежать этого поможет поддержка IТ-отрасли государством
Уже во II квартале 2020 г. российская отрасль информационных технологий может стать убыточной, прогнозирует Минкомсвязи. Это следует из письма, направленного ведомством в аппарат правительства и Минэкономразвития (с ним ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил представитель Минкомсвязи, с его содержанием знакомы сотрудники двух телекоммуникационных компаний). Чистая прибыль компаний, работающих в сфере информационных технологий, в апреле – июне может снизиться до нуля, а выплаты процентов по кредитам и другие отчисления приведут к тому, что этот показатель станет отрицательным, предупреждают чиновники.
По расчетам Минкомсвязи, если правительство не одобрит ранее предложенные меры по поддержке отрасли, по итогам 2020 г. прибыль IТ-компаний сократится на 30 млрд руб. и составит 93 млрд руб. При этом средняя численность IТ-специалистов снизится во втором полугодии 2020 г. на 27 000 и вернется к докризисному уровню только к 2024 г.