Российский IТ-бизнес может стать убыточным

Уже во II квартале 2020 г. российская отрасль информационных технологий может стать убыточной, прогнозирует Минкомсвязи. Это следует из письма, направленного ведомством в аппарат правительства и Минэкономразвития (с ним ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил представитель Минкомсвязи, с его содержанием знакомы сотрудники двух телекоммуникационных компаний). Чистая прибыль компаний, работающих в сфере информационных технологий, в апреле – июне может снизиться до нуля, а выплаты процентов по кредитам и другие отчисления приведут к тому, что этот показатель станет отрицательным, предупреждают чиновники.