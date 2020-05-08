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Российский IТ-бизнес может стать убыточным

Избежать этого поможет поддержка IТ-отрасли государством
Екатерина Кинякина
Сергей Портер / для Ведомостей

Уже во II квартале 2020 г. российская отрасль информационных технологий может стать убыточной, прогнозирует Минкомсвязи. Это следует из письма, направленного ведомством в аппарат правительства и Минэкономразвития (с ним ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил представитель Минкомсвязи, с его содержанием знакомы сотрудники двух телекоммуникационных компаний). Чистая прибыль компаний, работающих в сфере информационных технологий, в апреле – июне может снизиться до нуля, а выплаты процентов по кредитам и другие отчисления приведут к тому, что этот показатель станет отрицательным, предупреждают чиновники.

По расчетам Минкомсвязи, если правительство не одобрит ранее предложенные меры по поддержке отрасли, по итогам 2020 г. прибыль IТ-компаний сократится на 30 млрд руб. и составит 93 млрд руб. При этом средняя численность IТ-специалистов снизится во втором полугодии 2020 г. на 27 000 и вернется к докризисному уровню только к 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных