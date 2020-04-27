Программисты могут получить отсрочку по уплате налогов и взносов

Программисты могут получить отсрочку по уплате налогов и взносовМинкомсвязи предложило меры поддержки IT-отрасли
Минкомсвязи предлагает отсрочить до конца года уплату налогов на доходы сотрудников (с льготным погашением в течение трех лет) для компаний, работающих в сфере информационных технологий, и отменить уплату ими страховых взносов в фонд оплаты труда. Об этом говорится в письме, направленном руководителем ведомства Максутом Шадаевым премьеру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. С этим письмом ознакомились «Ведомости» – его подлинность подтвердил человек, знакомый с чиновниками из аппарата правительства. С документом знакомы сотрудники трех компаний связи.
Минкомсвязи предлагает также до конца года обнулить НДС на услуги, связанные с онлайн-образованием, телемедициной и доставкой продуктов. Всего ведомство предложило правительству 15 мер поддержки отрасли. Предложения Минкомсвязи частично соответствуют тем, что ранее выдвигал Российский союз промышленников и предпринимателей, говорит представитель одного из операторов. Эти меры не потребуют прямых заимствований из бюджета, уточняет он.
Компании в сфере информационных технологий и телекоммуникаций пострадали от системного кризиса. При этом они вносят решающий вклад в сохранение работоспособности экономики и предоставляют жизненно необходимые сервисы для бизнеса и граждан, говорится в письме.
Для операторов связи, осуществляющих модернизацию сетей, Минкомсвязи предлагает отсрочить уплату налога на прибыль и страховые взносы до конца года, упростить процедуру ввоза радиоэлектронных средств (РЭС) и их перерегистрацию. Помимо этого министерство предлагает на один год приостановить действие требований «закона Яровой», согласно которым компании связи обязаны ежегодно увеличивать емкости для хранения разговоров и переписки абонентов на 15%. Высвободившиеся средства операторы должны будут направлять на модернизацию инфраструктуры.
Информационно-коммуникационная отрасль может стать основным драйвером восстановления и развития экономики, поэтому необходимо принять ряд мер, опережающих ее развитие, также говорится в письме. В связи с этим Минкомсвязи предлагает снизить планку налога на прибыль для IТ-компаний с 20 до 12%.
«Ведомости» направили письмо в Минкомсвязи, Минфин и в пресс-службу правительства.
Из списка мер государственной поддержки эффективными до сих пор были налоговые льготы, предусмотренные так называемым законом о Сколково, и те, что предусмотрены для компаний, внесенных в список аккредитации Минкомсвязи, считает управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. Нынешняя инициатива как никогда своевременна и очень нужна отрасли, отмечает он. Многие IT-компании испытывают сложности, говорит Чачава. Правильно предлагать поддержать весь широкий список компаний, аккредитованных при Минкомсвязи, а не выделять узкие и закрытые списки, уверен он. По его мнению. даже если меры, предлагаемые Минкомсвязи, примут частично, это сильно поможет отрасли.
В условиях увеличения нагрузки на инфраструктуру, когда сети операторов выполняют важные социальные задачи, предложенные меры своевременны, считает представитель МТС Алексей Меркутов. В «Мегафоне» также поддерживают предложения министерства. В текущих экономических условиях операторам связи необходимо существенное сокращение или временное освобождение от расходов на выполнение регуляторных обязательств, говорит представитель оператора. Такая поддержка не потребует затрат федерального бюджета, но позволит операторам высвободить существенные капитальные и операционные средства, которые участники рынка смогут направить на поддержание стабильной работы сети. Это особенно важно сегодня, когда связь необходима для функционирования экстренных служб, работы государственных институтов, городской инфраструктуры и частного бизнеса, уточнил он.