Программисты могут получить отсрочку по уплате налогов и взносов

Из списка мер государственной поддержки эффективными до сих пор были налоговые льготы, предусмотренные так называемым законом о Сколково, и те, что предусмотрены для компаний, внесенных в список аккредитации Минкомсвязи, считает управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. Нынешняя инициатива как никогда своевременна и очень нужна отрасли, отмечает он. Многие IT-компании испытывают сложности, говорит Чачава. Правильно предлагать поддержать весь широкий список компаний, аккредитованных при Минкомсвязи, а не выделять узкие и закрытые списки, уверен он. По его мнению. даже если меры, предлагаемые Минкомсвязи, примут частично, это сильно поможет отрасли.