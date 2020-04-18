Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Бизнес получит новые налоговые льготы

Но их все равно недостаточно для поддержки компаний в кризис
Анна Червонная Елизавета Базанова
Е. Разумный / Ведомости

Бизнес получит новые налоговые льготы – сможет учесть расходы на борьбу с вирусом при выплате налога на прибыль, рассчитывать авансы по нему исходя из реальной прибыли, а также не платить налог с субсидий от властей. Такие поправки Госдума одобрила 17 апреля в третьем чтении.

Субсидии на компенсацию части зарплат сотрудникам пострадавших компаний малого и среднего бизнеса будут освобождены от налогов. Компании не будут платить с них налог на прибыль, а население – НДФЛ и страховые взносы. Такая льгота будет доступна компаниям, которые сократили к 1 апреля не более 10% сотрудников и относятся к пострадавшим отраслям: они смогут получить один минимальный размер оплаты труда на сотрудника в апреле – мае (для каждого региона рассчитывается отдельно, но на федеральном уровне – это 12 130 руб.). Деньги могут направляться на решение самых неотложных задач, в том числе выплату зарплат, говорил президент Владимир Путин. Это логичное решение, иначе от субсидий вообще ничего не осталось бы, говорит руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных