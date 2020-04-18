Бизнес получит новые налоговые льготы

Субсидии на компенсацию части зарплат сотрудникам пострадавших компаний малого и среднего бизнеса будут освобождены от налогов. Компании не будут платить с них налог на прибыль, а население – НДФЛ и страховые взносы. Такая льгота будет доступна компаниям, которые сократили к 1 апреля не более 10% сотрудников и относятся к пострадавшим отраслям: они смогут получить один минимальный размер оплаты труда на сотрудника в апреле – мае (для каждого региона рассчитывается отдельно, но на федеральном уровне – это 12 130 руб.). Деньги могут направляться на решение самых неотложных задач, в том числе выплату зарплат, говорил президент Владимир Путин. Это логичное решение, иначе от субсидий вообще ничего не осталось бы, говорит руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов.