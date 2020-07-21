Депозиты граждан уже не представляют ценности для банков

Ставки по депозитам продолжают движение вниз. Отметка в 5% средней максимальной ставки в крупнейших банках уже успешно преодолена, и теперь она находится на уровне 4,6% годовых. Еще несколько месяцев или даже недель такого снижения – и доходность вкладов едва будет перекрывать официальную инфляцию. Да, деньги «под матрасом» проиграют депозитам в любом случае, но этот проигрыш будет уже не столь очевидным.