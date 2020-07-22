Количество голодных в мире выросло на 60 млн человек за пять лет

С 1970-х и вплоть до 2015 г. процент голодающих в мире постоянно сокращался. За это время в развивающихся странах доля тех, кому не хватает еды, снизилась с 35 до 15%. ООН провозгласила великую цель – покончить с голодом на планете к 2030 г. Но начиная с 2015 г. количество голодных начало расти – к 2019 г. их стало на 60 млн больше.