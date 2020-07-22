Количество голодных в мире выросло на 60 млн человек за пять лет

Количество голодных в мире выросло на 60 млн человек за пять летПандемия COVID-19 только ускорит рост их числа
В мире в 2019 г. было не менее 690 млн голодающих, утверждается в опубликованном на прошлой неделе ежегодном докладе UNICEF «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире» (по данным ООН, таких еще больше). Люди, которым постоянно не хватает калорий для элементарного обеспечения себя энергией, лишь вершина айсберга. Помимо этого «ошеломляющие 3 млрд человек не могут позволить себе здоровое питание», говорится в докладе.
С 1970-х и вплоть до 2015 г. процент голодающих в мире постоянно сокращался. За это время в развивающихся странах доля тех, кому не хватает еды, снизилась с 35 до 15%. ООН провозгласила великую цель – покончить с голодом на планете к 2030 г. Но начиная с 2015 г. количество голодных начало расти – к 2019 г. их стало на 60 млн больше.