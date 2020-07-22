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Количество голодных в мире выросло на 60 млн человек за пять лет

Пандемия COVID-19 только ускорит рост их числа
Алексей Сахнин
Tobin Jones / AP

В мире в 2019 г. было не менее 690 млн голодающих, утверждается в опубликованном на прошлой неделе ежегодном докладе UNICEF «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире» (по данным ООН, таких еще больше). Люди, которым постоянно не хватает калорий для элементарного обеспечения себя энергией, лишь вершина айсберга. Помимо этого «ошеломляющие 3 млрд человек не могут позволить себе здоровое питание», говорится в докладе.

С 1970-х и вплоть до 2015 г. процент голодающих в мире постоянно сокращался. За это время в развивающихся странах доля тех, кому не хватает еды, снизилась с 35 до 15%. ООН провозгласила великую цель – покончить с голодом на планете к 2030 г. Но начиная с 2015 г. количество голодных начало расти – к 2019 г. их стало на 60 млн больше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных