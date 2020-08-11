«Автомир» и «Озон» продают автомобили онлайн

О полноценных продажах, впрочем, речи не идет – выбранный автомобиль нельзя «положить в корзину» и оплатить картой, его можно только забронировать. Дальше следует общение с продавцом и получение автомобиля в автосалоне. Таким образом, в онлайне происходит только первый этап сделки. При этом продавец гарантирует, что цена, заявленная на сайте маркетплейса, останется неизменной после бронирования.