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«Автомир» и «Озон» продают автомобили онлайн

Пока машину можно только посмотреть и забронировать
Андрей Стась
Пока через «Озон» выбранный автомобиль можно только забронировать и потом получить в автосалоне /Евгений Разумный / Ведомости

На рынке российского автомобильного ритейла новшество: один из крупнейших автодилеров – «Автомир» начал продажи новых автомобилей на маркетплейсе «Озон». На сайте появился раздел «Автомобили и мотоциклы», в котором представлены транспортные средства 14 брендов, с которыми работает автодилер.

О полноценных продажах, впрочем, речи не идет – выбранный автомобиль нельзя «положить в корзину» и оплатить картой, его можно только забронировать. Дальше следует общение с продавцом и получение автомобиля в автосалоне. Таким образом, в онлайне происходит только первый этап сделки. При этом продавец гарантирует, что цена, заявленная на сайте маркетплейса, останется неизменной после бронирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных