«Автомир» и «Озон» продают автомобили онлайн

«Автомир» и «Озон» продают автомобили онлайнПока машину можно только посмотреть и забронировать
На рынке российского автомобильного ритейла новшество: один из крупнейших автодилеров – «Автомир» начал продажи новых автомобилей на маркетплейсе «Озон». На сайте появился раздел «Автомобили и мотоциклы», в котором представлены транспортные средства 14 брендов, с которыми работает автодилер.
О полноценных продажах, впрочем, речи не идет – выбранный автомобиль нельзя «положить в корзину» и оплатить картой, его можно только забронировать. Дальше следует общение с продавцом и получение автомобиля в автосалоне. Таким образом, в онлайне происходит только первый этап сделки. При этом продавец гарантирует, что цена, заявленная на сайте маркетплейса, останется неизменной после бронирования.
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