Идеальный диктаторАлександр Лукашенко сочетает в себе все признаки макиавеллиевского государя
Говорят, любой человек, познавший вкус власти, хочет властвовать вечно. Однако при слабой, а то и фиктивной демократии или вовсе в ее отсутствие удерживать власть удается только самым решительным и удачливым. Таких называют диктаторами. Белорусский президент Александр Лукашенко как раз такой – «последний диктатор Европы».
Создатель теории элит итальянский социолог Парето делил правителей на авторитарных, склонных к насилию «львов» и «лис» – изворотливых манипуляторов и интриганов. Лукашенко умеет быть разным: когда нужна жесткость, он жесткий до жестокости, когда требуется хитрость – хитрый до вероломства. Макиавелли утверждал, что идеальный государь должен быть и «львом», и «лисом» одновременно. Лукашенко – чудесный макиавеллиевский правитель, идеальный диктатор.