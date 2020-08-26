Идеальный диктатор

Говорят, любой человек, познавший вкус власти, хочет властвовать вечно. Однако при слабой, а то и фиктивной демократии или вовсе в ее отсутствие удерживать власть удается только самым решительным и удачливым. Таких называют диктаторами. Белорусский президент Александр Лукашенко как раз такой – «последний диктатор Европы».