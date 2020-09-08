Бренды после COVID-19

Основа экономики потребительских брендов – идея о готовности покупателя платить ценовую премию за некую нематериальную дополнительную ценность, которую бренд создает. Это может быть даваемое потребителю чувство принадлежности к определенной социальной группе, заманчивая легенда, возможность улучшить свой собственный образ в глазах референтных групп и т. д. При этом функциональные характеристики продукта или услуги явно отходят на второй план, они лишь должны соответствовать минимально приемлемому в данном сегменте уровню. Самый яркий пример – питьевая вода. Разница в цене между бутылкой известного бренда и продуктом noname будет составлять 300–400%, при том что потребительские свойства и производственная себестоимость будут примерно одинаковыми. Ведь это просто вода.