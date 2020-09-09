Арифметика платных дорог

Марат Хуснуллин объявил, что головной участок трассы Москва – Казань обойдется в 80 млрд руб. и будет построен за государственные деньги. Возникает желание посчитать экономическую эффективность предыдущего мегапроекта – Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Когда шесть лет назад ее строительство начиналось, первые пусковые участки обещали открыть в 2018 г. В 2020 г. открыт только небольшой бесплатный участок, а ни один из платных не готов.