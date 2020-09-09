Арифметика платных дорог

Арифметика платных дорогКогда бесплатная трасса гораздо выгоднее платной
Марат Хуснуллин объявил, что головной участок трассы Москва – Казань обойдется в 80 млрд руб. и будет построен за государственные деньги. Возникает желание посчитать экономическую эффективность предыдущего мегапроекта – Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Когда шесть лет назад ее строительство начиналось, первые пусковые участки обещали открыть в 2018 г. В 2020 г. открыт только небольшой бесплатный участок, а ни один из платных не готов.
Согласно плану, замкнутое «кольцо» ЦКАД состоит из четырех пусковых участков, причем три из них (общей протяженностью 249,5 км) предполагается сделать платными, а один (87,7 км) – бесплатным. Как выяснила в ходе недавней проверки Счетная палата, платные участки обойдутся как минимум в 220 млрд руб., а бесплатный – в 42 млрд руб. То есть 1 км платного участка будет стоить 882 млн руб., а 1 км бесплатного – 481 млн руб.