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Арифметика платных дорог

Когда бесплатная трасса гораздо выгоднее платной
Кирилл Янков , заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Евгений Разумный / Ведомости

Марат Хуснуллин объявил, что головной участок трассы Москва – Казань обойдется в 80 млрд руб. и будет построен за государственные деньги. Возникает желание посчитать экономическую эффективность предыдущего мегапроекта – Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Когда шесть лет назад ее строительство начиналось, первые пусковые участки обещали открыть в 2018 г. В 2020 г. открыт только небольшой бесплатный участок, а ни один из платных не готов.

Согласно плану, замкнутое «кольцо» ЦКАД состоит из четырех пусковых участков, причем три из них (общей протяженностью 249,5 км) предполагается сделать платными, а один (87,7 км) – бесплатным. Как выяснила в ходе недавней проверки Счетная палата, платные участки обойдутся как минимум в 220 млрд руб., а бесплатный – в 42 млрд руб. То есть 1 км платного участка будет стоить 882 млн руб., а 1 км бесплатного – 481 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных