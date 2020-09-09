Чем привлекательна ставка на маркетплейсы

Сначала стало известно, что Ozon нарастил продажи во II квартале 2020 г. на 188% (год к году). Потом было объявлено, что «Яндекс» объединит маркетплейс «Беру» и сервис «Яндекс.Маркет» под брендом последнего с сохранением функции сравнения цен. Наконец, лидер рынка Wildberries отчитался сразу о двух достижениях: в августе на 187% (год к году) выросли в натуральном выражении продажи отечественных товаров и в рекордные 3,5 раза – количество поставщиков площадки, теперь их 53 500. Впечатляющие показатели позволяют говорить о нескольких важных тенденциях в развитии торговых каналов.