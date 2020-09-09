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Чем привлекательна ставка на маркетплейсы

Четыре тренда в ритейле
Андрей Стась
Максим Стулов / Ведомости

Сначала стало известно, что Ozon нарастил продажи во II квартале 2020 г. на 188% (год к году). Потом было объявлено, что «Яндекс» объединит маркетплейс «Беру» и сервис «Яндекс.Маркет» под брендом последнего с сохранением функции сравнения цен. Наконец, лидер рынка Wildberries отчитался сразу о двух достижениях: в августе на 187% (год к году) выросли в натуральном выражении продажи отечественных товаров и в рекордные 3,5 раза – количество поставщиков площадки, теперь их 53 500. Впечатляющие показатели позволяют говорить о нескольких важных тенденциях в развитии торговых каналов.

Первая – утрата значения собственных интернет-магазинов производителей. Растущие цены на создание, поддержание и продвижение таких площадок делают самостоятельную онлайн-торговлю непосильной для многих малых компаний. Кроме того, ограниченный ассортимент одного производителя не так интересен рынку, приводить клиента на такой сайт значительно сложнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных