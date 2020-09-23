Бегом за преодолением

20 сентября состоялось главное беговое событие России – Московский марафон. Бежали 24 000 человек. Число участников марафона растет с каждым годом – и это только одно из десятки крупнейших российских беговых событий, каждое из которых показывает схожую динамику. То же самое происходит по всему миру: согласно докладу The State of Running – 2019, с 2008-го по 2018 г. количество участников только марафонских забегов выросло на 50%.