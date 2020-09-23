В порядке возрастания жалоб

В порядке возрастания жалобНа сайте ЦБ появится первый рэнкинг страховых компаний по качественной характеристике
Банк России в декабре опубликует рэнкинг страховщиков по количеству жалоб (обновлять его предполагается ежеквартально). В общем-то ранжирование страховых компаний по числу жалоб – это самый очевидный способ оценки их работы. Это и суть страхования: страховщики должны продавать не полисы, а выплаты. Как считает регулятор, «для страховщиков рэнкинг станет еще одним стимулом для совершенствования работы с клиентами».
Такой рэнкинг должен был рано или поздно появиться – финансовый уполномоченный (омбудсмен) уже публикует статистику по своей базе обращений и жалоб, но это не дает полную картину рынка. Однако методически здесь есть три очень важных момента.
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