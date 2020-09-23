В порядке возрастания жалоб

Банк России в декабре опубликует рэнкинг страховщиков по количеству жалоб (обновлять его предполагается ежеквартально). В общем-то ранжирование страховых компаний по числу жалоб – это самый очевидный способ оценки их работы. Это и суть страхования: страховщики должны продавать не полисы, а выплаты. Как считает регулятор, «для страховщиков рэнкинг станет еще одним стимулом для совершенствования работы с клиентами».