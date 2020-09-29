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Налетай, позеленело

Зеленые облигации в России перспективны, но только в будущем
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

РЖД планирует выпустить зеленые облигации для финансирования некоторых своих инвестиционных проектов. Если действительно выпустит, эта эмиссия бумаг станет первой в России, отвечающей требованиям новой национальной методики по зеленому финансированию, которую разработал ВЭБ РФ. Агентство «Эксперт РА» уже признало проекты РЖД, под которые предполагается выпустить облигации, соответствующими международной методологии ICMA.

Вообще, тема зеленых ценных бумаг и социально ответственного инвестирования становится популярным мировым трендом. Растет спрос на получение экологических рейтингов, поскольку инвесторы придают все большее значение соответствующим рискам при принятии решений о вложениях в бумаги. По данным АКРА, совокупный объем мирового рынка зеленых облигаций увеличился с $3,1 млрд в 2012 г. до $829 млрд к апрелю 2020 г. На рынках находятся выпуски более 700 эмитентов, в числе которых не только компании, но и государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных