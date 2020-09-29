Налетай, позеленело

Вообще, тема зеленых ценных бумаг и социально ответственного инвестирования становится популярным мировым трендом. Растет спрос на получение экологических рейтингов, поскольку инвесторы придают все большее значение соответствующим рискам при принятии решений о вложениях в бумаги. По данным АКРА, совокупный объем мирового рынка зеленых облигаций увеличился с $3,1 млрд в 2012 г. до $829 млрд к апрелю 2020 г. На рынках находятся выпуски более 700 эмитентов, в числе которых не только компании, но и государства.