Налетай, позеленело

Налетай, позеленелоЗеленые облигации в России перспективны, но только в будущем
РЖД планирует выпустить зеленые облигации для финансирования некоторых своих инвестиционных проектов. Если действительно выпустит, эта эмиссия бумаг станет первой в России, отвечающей требованиям новой национальной методики по зеленому финансированию, которую разработал ВЭБ РФ. Агентство «Эксперт РА» уже признало проекты РЖД, под которые предполагается выпустить облигации, соответствующими международной методологии ICMA.
Вообще, тема зеленых ценных бумаг и социально ответственного инвестирования становится популярным мировым трендом. Растет спрос на получение экологических рейтингов, поскольку инвесторы придают все большее значение соответствующим рискам при принятии решений о вложениях в бумаги. По данным АКРА, совокупный объем мирового рынка зеленых облигаций увеличился с $3,1 млрд в 2012 г. до $829 млрд к апрелю 2020 г. На рынках находятся выпуски более 700 эмитентов, в числе которых не только компании, но и государства.