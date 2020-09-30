«Сбер», бенефициар ребрендинга

Ребрендинг Сбербанка еще продержится какое-то время в топе обсуждаемых событий, пополняя коллекцию мемов и шуток в социальных сетях. Можно сказать, что презентация, проведенная Германом Грефом, – апогей российской эпидемии ребрендинга, интенсивность которой нарастала с середины нулевых. В случае со «Сбером» она вылилась не просто в смену логотипа крупнейшего банка страны, но фактически в объявление о трансформации финансового института в цифровую компанию. Мол, теперь «Сбер» конкурирует не с ВТБ, Альфа-банком или «Тинькофф банком», а с «Яндексом», Mail.ru, а то и самими Amazon и Google. Такого масштаба заявку сложно найти даже в мировой практике. И дело тут, конечно, не в логотипе с градиентом, отрыве слова «банк» и галочке, которым сетевые остряки посвящают свои опусы. Интересна маркетинговая суть происходящего.