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«Сбер», бенефициар ребрендинга

Смена имиджа и логотипа банка была оправданной
Андрей Стась
Максим Стулов / Ведомости

Ребрендинг Сбербанка еще продержится какое-то время в топе обсуждаемых событий, пополняя коллекцию мемов и шуток в социальных сетях. Можно сказать, что презентация, проведенная Германом Грефом, – апогей российской эпидемии ребрендинга, интенсивность которой нарастала с середины нулевых. В случае со «Сбером» она вылилась не просто в смену логотипа крупнейшего банка страны, но фактически в объявление о трансформации финансового института в цифровую компанию. Мол, теперь «Сбер» конкурирует не с ВТБ, Альфа-банком или «Тинькофф банком», а с «Яндексом», Mail.ru, а то и самими Amazon и Google. Такого масштаба заявку сложно найти даже в мировой практике. И дело тут, конечно, не в логотипе с градиентом, отрыве слова «банк» и галочке, которым сетевые остряки посвящают свои опусы. Интересна маркетинговая суть происходящего.

Еще в начале 2000-х, когда в России только начиналась волна ребрендингов, стало понятно, что для них есть только две причины. Первая – сильно изменилась компания, и об этом нужно сообщить рынку. Вторая – сильно изменился рынок, и бренду нужно к нему адаптироваться. Что в случае со Сбербанком?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных