Темные лошадки цифрового бума

Российские IT-компании сейчас также переживают расцвет. Наступило время маркетплейсов – все крупные игроки стараются заработать на росте спроса на удаленные услуги и товары с доставкой. Здесь российские компании сделали огромный шаг вперед: «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» стали повседневными сервисами, «Самокат» сотрудничает с Delivery Club, «Сбер» внутри своей экосистемы развивает «Сбермаркет» и «Беру». «Пятерочка» смогла выйти в онлайн и организовать быструю доставку продуктов и повседневных товаров. При этом нашим ключевым игрокам понадобилось на все это не годы – всего пару месяцев.