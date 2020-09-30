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Темные лошадки цифрового бума

Как заработать на перспективных компаниях, которые не на слуху
Владимир Тураев , руководитель по развитию инвестиционного страхования жизни «Росгосстрах жизнь»
Андрей Гордеев / Ведомости

Практически весь 2020 год мы наблюдаем ралли в IT-секторе, чем цифровые компании обязаны пандемии: люди были вынуждены резко изменить характер потребления из-за опасений заразиться. IT-сектор с запросами от новых клиентов в целом справился удовлетворительно. Инвесторы это оценили: акции Amazon с января по конец августа выросли на 77%, при этом индекс S&P 500, основной бенчмарк для американской экономики, – всего на 6%.

Российские IT-компании сейчас также переживают расцвет. Наступило время маркетплейсов – все крупные игроки стараются заработать на росте спроса на удаленные услуги и товары с доставкой. Здесь российские компании сделали огромный шаг вперед: «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» стали повседневными сервисами, «Самокат» сотрудничает с Delivery Club, «Сбер» внутри своей экосистемы развивает «Сбермаркет» и «Беру». «Пятерочка» смогла выйти в онлайн и организовать быструю доставку продуктов и повседневных товаров. При этом нашим ключевым игрокам понадобилось на все это не годы – всего пару месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных