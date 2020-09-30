Темные лошадки цифрового бума

Темные лошадки цифрового бумаКак заработать на перспективных компаниях, которые не на слуху
Практически весь 2020 год мы наблюдаем ралли в IT-секторе, чем цифровые компании обязаны пандемии: люди были вынуждены резко изменить характер потребления из-за опасений заразиться. IT-сектор с запросами от новых клиентов в целом справился удовлетворительно. Инвесторы это оценили: акции Amazon с января по конец августа выросли на 77%, при этом индекс S&P 500, основной бенчмарк для американской экономики, – всего на 6%.
Российские IT-компании сейчас также переживают расцвет. Наступило время маркетплейсов – все крупные игроки стараются заработать на росте спроса на удаленные услуги и товары с доставкой. Здесь российские компании сделали огромный шаг вперед: «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» стали повседневными сервисами, «Самокат» сотрудничает с Delivery Club, «Сбер» внутри своей экосистемы развивает «Сбермаркет» и «Беру». «Пятерочка» смогла выйти в онлайн и организовать быструю доставку продуктов и повседневных товаров. При этом нашим ключевым игрокам понадобилось на все это не годы – всего пару месяцев.