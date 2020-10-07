Система быстрых платежей продвигается небыстро

Даже в обеих столицах доля хорошо знающих о существовании СБП не дотянула и до четверти от всех опрошенных, а в небольших населенных пунктах о ней наслышан только каждый десятый. Отдельно хочется обратить внимание на то, что в числе аутсайдеров, меньше всего осведомленных об этом инструменте, оказалась молодежь – то самое пресловутое поколение Y или даже Z, на которые принято делать ставку, рассуждая о необходимости всеобщей цифровизации.