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Система быстрых платежей продвигается небыстро

Почему так мало людей знает о возможностях сервиса
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Аналитический центр НАФИ провел опрос россиян и выяснил, что Система быстрых платежей (СБП) Банка России в целом не пользуется у них популярностью. Несмотря на то что СБП позволяет пока без комиссий переводить до 100 000 руб. с карты на карту по номеру телефона, только 14% граждан пользовались этим механизмом. А каждый третий россиянин (35% опрошенных) вообще не в курсе такой возможности.

Даже в обеих столицах доля хорошо знающих о существовании СБП не дотянула и до четверти от всех опрошенных, а в небольших населенных пунктах о ней наслышан только каждый десятый. Отдельно хочется обратить внимание на то, что в числе аутсайдеров, меньше всего осведомленных об этом инструменте, оказалась молодежь – то самое пресловутое поколение Y или даже Z, на которые принято делать ставку, рассуждая о необходимости всеобщей цифровизации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных