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Электронная история болезни

Почему мировое здравоохранение в аутсайдерах цифровизации
Андрей Стась
Система очень неравномерна в части информатизации по типам медицинских учреждений /Андрей Гордеев / Ведомости

Еще два года назад аналитики McKinsey отмечали, что в развитых странах рост расходов на здравоохранение в среднем на 1,5 п. п. обгоняет рост ВВП. Увеличение спроса на услуги этой отрасли оказывает давление на дорогостоящую и неповоротливую инфраструктуру здравоохранения. Но весенний кризис госпитальных мощностей показал, насколько не готова была именно инфраструктура к лавинообразному развитию событий. Обостряются и другие проблемы – например, поляризация качества медицинских услуг с драматическим отставанием массового здравоохранения от университетской и частной медицины.

Хотя медицина относится к числу отраслей, оперирующих огромными массивами информации и использующих самые передовые разработки в области аппаратного обеспечения, цифровизация индустрии, по мнению экспертов, отстает. В 2017 г. инвестиционный банк UBS относил здравоохранение к аутсайдерам цифровизации. С тех пор радикальных изменений не произошло. По данным опроса компании Prophet, выпустившей ежегодный отчет The 2020 State of Digital Transformation, только 63% респондентов в сфере здравоохранения согласились с утверждением, что «высшие руководители нашей организации лично и последовательно ставят цифровую трансформацию в число трех важнейших приоритетов». При том что среднее значение по этому вопросу по всем отраслям составляет 80%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных