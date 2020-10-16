Электронная история болезни

Хотя медицина относится к числу отраслей, оперирующих огромными массивами информации и использующих самые передовые разработки в области аппаратного обеспечения, цифровизация индустрии, по мнению экспертов, отстает. В 2017 г. инвестиционный банк UBS относил здравоохранение к аутсайдерам цифровизации. С тех пор радикальных изменений не произошло. По данным опроса компании Prophet, выпустившей ежегодный отчет The 2020 State of Digital Transformation, только 63% респондентов в сфере здравоохранения согласились с утверждением, что «высшие руководители нашей организации лично и последовательно ставят цифровую трансформацию в число трех важнейших приоритетов». При том что среднее значение по этому вопросу по всем отраслям составляет 80%.