Данные уходят с работы

Хранение персональных данных становится все более острой проблемой. Объем данных быстро растет, законодательство в этой сфере ужесточается, однако бизнес в целом пока не обращает на эту проблему должного внимания. В частности, как выяснила в ходе исследования IT-компания КРОК, многие российские компании из самых разных отраслей (ритейл, недвижимость, медиа, финансы и т. д.) не выполняют законодательные требования по хранению персональных данных сотрудников. Представители примерно половины опрошенных компаний признали, что хранят данные о бывших сотрудниках дольше срока, предусмотренного законом. 56% не получают отдельного согласия на публикацию персональных данных сотрудников, при этом в 16% компаний не считают нужным получать такое согласие даже при публикации информации о сотруднике на своем сайте. Налицо неготовность компаний к проверкам органов, уполномоченных следить за сохранностью персональных данных, констатирует ведущий аналитик направления «Информационная безопасность» КРОК Анастасия Федорова.