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Данные уходят с работы

Многие компании небрежно хранят и незаконно используют персональные данные сотрудников
Павел Клевошин Татьяна Исакова
Вова Жабриков / ТАСС

Хранение персональных данных становится все более острой проблемой. Объем данных быстро растет, законодательство в этой сфере ужесточается, однако бизнес в целом пока не обращает на эту проблему должного внимания. В частности, как выяснила в ходе исследования IT-компания КРОК, многие российские компании из самых разных отраслей (ритейл, недвижимость, медиа, финансы и т. д.) не выполняют законодательные требования по хранению персональных данных сотрудников. Представители примерно половины опрошенных компаний признали, что хранят данные о бывших сотрудниках дольше срока, предусмотренного законом. 56% не получают отдельного согласия на публикацию персональных данных сотрудников, при этом в 16% компаний не считают нужным получать такое согласие даже при публикации информации о сотруднике на своем сайте. Налицо неготовность компаний к проверкам органов, уполномоченных следить за сохранностью персональных данных, констатирует ведущий аналитик направления «Информационная безопасность» КРОК Анастасия Федорова.

Отчасти это связано с невысокими штрафами, отмечается в исследовании КРОК. Впрочем, скоро ответственность за утечки персональных данных может стать более весомой: поправки в КоАП, проект которых Минюст предложил в мае 2020 г., предусматривают увеличение штрафов за разглашение такой информации в 10–15 раз. Для юрлиц они могут увеличиться с 50 000 до 500 000 руб., для индивидуальных предпринимателей – с 20 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – с 10 000 до 100 000 руб., а для граждан – с 2000 до 20 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных