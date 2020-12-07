Программу льготной ипотеки пора пересмотреть

За первые девять месяцев 2020 г. российский ВВП упал на 3,5%, реальные располагаемые доходы – на 4,3%, промышленность – на 3,1%. Сплошной негатив по всем фронтам. Кажется, единственный показатель, который демонстрировал позитивную динамику в этом году, – цены на недвижимость. По оценке IRN.ru, их рост в ноябре составил 12%. Это аномальный рост – в 2–3 раза более стремительный, чем обычно.