Программу льготной ипотеки пора пересмотреть

Программу льготной ипотеки пора пересмотретьЕе сохранение в существующем виде несет риски и застройщикам, и банкам, и населению
Правительство и Банк России дискутируют о продолжении государственной льготной ипотечной программы под 6,5%. Давайте и мы оценим ее выгоды и риски.
За первые девять месяцев 2020 г. российский ВВП упал на 3,5%, реальные располагаемые доходы – на 4,3%, промышленность – на 3,1%. Сплошной негатив по всем фронтам. Кажется, единственный показатель, который демонстрировал позитивную динамику в этом году, – цены на недвижимость. По оценке IRN.ru, их рост в ноябре составил 12%. Это аномальный рост – в 2–3 раза более стремительный, чем обычно.
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