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Программу льготной ипотеки пора пересмотреть

Ее сохранение в существующем виде несет риски и застройщикам, и банкам, и населению
Евгений Коган Мария Филюшина
Евгений Егоров / Ведомости

Правительство и Банк России дискутируют о продолжении государственной льготной ипотечной программы под 6,5%. Давайте и мы оценим ее выгоды и риски.

За первые девять месяцев 2020 г. российский ВВП упал на 3,5%, реальные располагаемые доходы – на 4,3%, промышленность – на 3,1%. Сплошной негатив по всем фронтам. Кажется, единственный показатель, который демонстрировал позитивную динамику в этом году, – цены на недвижимость. По оценке IRN.ru, их рост в ноябре составил 12%. Это аномальный рост – в 2–3 раза более стремительный, чем обычно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных