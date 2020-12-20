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Цены на медь достигли семилетнего максимума

Быстрый рост рынка биржевых товаров указывает на начало восстановления экономики
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

Пока экономисты продолжают вести споры о сроках восстановления мировой экономики после пандемии, рынки подают первые сигналы, свидетельствующие об ожиданиях положительных изменений. К таким можно отнести не только целую серию весьма успешных IPO технологичных компаний, прошедших на американских биржах в ноябре – декабре, но и начинающееся ралли на рынках биржевых товаров (commodities), о котором в последние дни сообщают ведущие мировые деловые СМИ.

Bloomberg Commodities Spot Index, который 18 марта 2020 г. показал самое низкое с февраля 2016 г. значение в 265,43 пункта, уже несколько недель демонстрирует впечатляющий рост. С начала октября индекс вырос на 14,6% и достиг уровня 393,08 пункта – это наивысшее значение за последние пять лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных