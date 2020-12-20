Цены на медь достигли семилетнего максимума

Цены на медь достигли семилетнего максимумаБыстрый рост рынка биржевых товаров указывает на начало восстановления экономики
Пока экономисты продолжают вести споры о сроках восстановления мировой экономики после пандемии, рынки подают первые сигналы, свидетельствующие об ожиданиях положительных изменений. К таким можно отнести не только целую серию весьма успешных IPO технологичных компаний, прошедших на американских биржах в ноябре – декабре, но и начинающееся ралли на рынках биржевых товаров (commodities), о котором в последние дни сообщают ведущие мировые деловые СМИ.
Bloomberg Commodities Spot Index, который 18 марта 2020 г. показал самое низкое с февраля 2016 г. значение в 265,43 пункта, уже несколько недель демонстрирует впечатляющий рост. С начала октября индекс вырос на 14,6% и достиг уровня 393,08 пункта – это наивысшее значение за последние пять лет.
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