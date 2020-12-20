Цены на медь достигли семилетнего максимума

Пока экономисты продолжают вести споры о сроках восстановления мировой экономики после пандемии, рынки подают первые сигналы, свидетельствующие об ожиданиях положительных изменений. К таким можно отнести не только целую серию весьма успешных IPO технологичных компаний, прошедших на американских биржах в ноябре – декабре, но и начинающееся ралли на рынках биржевых товаров (commodities), о котором в последние дни сообщают ведущие мировые деловые СМИ.