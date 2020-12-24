Эксплуатация жилья должна стать частью девелопмента

Эксплуатация жилья должна стать частью девелопментаБизнес УК будет выгодным, если начнет работать на бренд застройщика
Сфера жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) редко ассоциируется с чем-то положительным. Строительная отрасль проходила одну за другой ступени эволюции, набирала экспертизу в менеджменте, проектировании, внедряла цифровые системы, в то же время эксплуатация стагнировала. Впрочем, и на этом рынке наметились тренды, которые преодолевают эту неприятность. Их объединяет одна идея: эксплуатация жилых зданий должна стать неотъемлемой частью девелопмента.
Персонал. Очень большое количество жалоб на управляющие компании (УК) традиционно поступает из-за слишком долгого закрытия заявок жильцов и некорректного поведения персонала. Природа проблемы очевидна – в ЖКХ всегда было значительно меньше денег, чем в девелопменте, и далеко не все соглашаются идти работать в эту сферу. Поэтому нанять в УК хорошего специалиста – непростая задача. Если перед руководством УК стоит цель увеличить прибыль, начинается экономия на всем подряд – от невыполнения в полном объеме обязательств и продажи дополнительных услуг по неадекватно высокой стоимости до сокращения бюджетов на зарплаты. Жителям приходится бороться за температуру батарей, соответствующую нормативам, судиться, когда их обсчитывают, а представитель УК, с которым придется взаимодействовать, никак не замотивирован даже на вежливое общение.