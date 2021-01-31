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Как не заблудиться в энергопереходе

России не стоит спешить вовлекаться в зеленые проекты ЕС
Александр Фролов , заместитель гендиректора Института национальной энергетики
На водород можно смотреть как на батарейку для европейских ВИЭ /Ed JONES / AFP

В 2000-х гг. Евросоюз исходил из грядущего «века газа». Благодаря этому за десятилетие было введено в строй около 100 ГВт газовых электростанций. Но кризис и провал концепции «газовый рынок ЕС – рынок покупателя» заставили Евросоюз обратить свой взор в сторону ВИЭ. Сокращение установленной мощности атомных электростанций в одной только Германии с 20,5 ГВт в 2010 г. до 8,1 ГВт к началу 2021 г. открыло большую нишу для ВИЭ.

На рубеже 2010-х гг. Евросоюз занимал лидирующее положение в мире в области производства оборудования для ВИЭ. Инвестиции в эту отрасль могли бы снова загрузить европейские предприятия, ускорить выход из кризиса, сохранить рабочие места. Но уже в первые годы бурного роста собственных солнечных и ветровых электростанций европейцы начали проигрывать конкурентную борьбу Китаю. Значительная часть производителей из ЕС либо обанкротилась, либо переехала в КНР. Однако маховик изменений в европейской энергетике уже был запущен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных