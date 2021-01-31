Как не заблудиться в энергопереходе

В 2000-х гг. Евросоюз исходил из грядущего «века газа». Благодаря этому за десятилетие было введено в строй около 100 ГВт газовых электростанций. Но кризис и провал концепции «газовый рынок ЕС – рынок покупателя» заставили Евросоюз обратить свой взор в сторону ВИЭ. Сокращение установленной мощности атомных электростанций в одной только Германии с 20,5 ГВт в 2010 г. до 8,1 ГВт к началу 2021 г. открыло большую нишу для ВИЭ.