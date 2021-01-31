Как не заблудиться в энергопереходе

Как не заблудиться в энергопереходеРоссии не стоит спешить вовлекаться в зеленые проекты ЕС
В 2000-х гг. Евросоюз исходил из грядущего «века газа». Благодаря этому за десятилетие было введено в строй около 100 ГВт газовых электростанций. Но кризис и провал концепции «газовый рынок ЕС – рынок покупателя» заставили Евросоюз обратить свой взор в сторону ВИЭ. Сокращение установленной мощности атомных электростанций в одной только Германии с 20,5 ГВт в 2010 г. до 8,1 ГВт к началу 2021 г. открыло большую нишу для ВИЭ.
На рубеже 2010-х гг. Евросоюз занимал лидирующее положение в мире в области производства оборудования для ВИЭ. Инвестиции в эту отрасль могли бы снова загрузить европейские предприятия, ускорить выход из кризиса, сохранить рабочие места. Но уже в первые годы бурного роста собственных солнечных и ветровых электростанций европейцы начали проигрывать конкурентную борьбу Китаю. Значительная часть производителей из ЕС либо обанкротилась, либо переехала в КНР. Однако маховик изменений в европейской энергетике уже был запущен.